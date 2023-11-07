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  • У Дніпрі та області зафіксували п’ять летальних випадків від COVID-19: усі з них літні люди

У Дніпрі та області зафіксували п’ять летальних випадків від COVID-19: усі з них літні люди

Сьогодні 17:52
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За тиждень рівень захворюваності на COVID-19 майже не зріс, але від ускладнень хвороби померло п'ятеро людей.

З них до лікарні потрапили 415 хворих на ГРВІ, серед них – 189 дітей. Кількість пацієнтів, які захворіли на COVID-19, становить 1446 людей, з них 175 дітей. У порівнянні із попереднім тижнем захворюваність на коронавірус зросла на 8,6% (був 1331 випадок).

У медзакладах області на стаціонарному лікуванні перебував 191 хворий на COVID-19, одна людина була госпіталізована до відділення реанімації. Зареєстровано п’ять летальних випадків від COVID-19 серед осіб похилого віку, які мали супутні захворювання та не були щеплені.

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Новости Днепра про У Дніпрі та області зафіксували п'ять летальних випадків від COVID-19: усі з них літні людиУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі та області зафіксували п'ять летальних випадків від COVID-19: усі з них літні людиРусский

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