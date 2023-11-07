У Дніпрі та області зафіксували п’ять летальних випадків від COVID-19: усі з них літні люди

З них до лікарні потрапили 415 хворих на ГРВІ, серед них – 189 дітей. Кількість пацієнтів, які захворіли на COVID-19, становить 1446 людей, з них 175 дітей. У порівнянні із попереднім тижнем захворюваність на коронавірус зросла на 8,6% (був 1331 випадок).
У медзакладах області на стаціонарному лікуванні перебував 191 хворий на COVID-19, одна людина була госпіталізована до відділення реанімації. Зареєстровано п’ять летальних випадків від COVID-19 серед осіб похилого віку, які мали супутні захворювання та не були щеплені.