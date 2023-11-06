82-річна мешканка Дніпра виграла 190 тисяч в лотерею: на що мріє витратити гроші

Бабуся із Дніпра виграла 190 тисяч гривень у лотерею.

82-річна пенсіонерка Любов Сергіївна 22 жовтня стала переможницею відомої недільної лотереї, в якій брала участь протягом 14 років. Як розповіли на сайті МСЛ, лотерейний білет за 25 гривень бабуся за звичкою купила в “Нагорці”, не сподіваючись, що цього разу їй пощастить.

Втім, під час оголошення результатів, жінка зрозуміла, що їй вдалося виграти достатньо великий приз. Радість від виграшу відчула не лише Любов Сергіївна, а і її діти.

Любов Сергіївна каже, що мріє відвідати Париж, тож можливо саме на це витратить свій виграш.

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