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У Дніпрі сьогодні вимикатимуть світло: коли та адреси

Сьогодні 07:20
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Новости Днепра про У Дніпрі сьогодні вимикатимуть світло: коли та адреси

Сьогодні, 6 листопада, у Дніпрі планується відключення світла.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Причина – проведення планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.

Отже, сьогодні з 08:00 до 17:00 у Дніпрі буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

  • вул. Бориса Кротова: 3-Л;
  • просп. Богдана Хмельницького: 118, 120, 122-А, 126-А, 128, 130, 132, 135;
  • вул. Дмитра Кедріна: 50, 52-А, 54-62 (парні), 64-А;
  • вул. Криворізька: 12, 14, 16, 20;
  • вул. Павла Чубинського: 4, 6-9, 11-А, 13, 15-А;
  • вул. Робоча: 89-95 (непарні), 97-А, 99, 148, 174, 176, 178;
  • вул. Театральна: 1-А, 5-А, 6;
  • пров. Верстатобудівельний: 4.

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

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Новости Днепра про У Дніпрі сьогодні вимикатимуть світло: коли та адресиУкраїнська

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