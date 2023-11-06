У Дніпрі сьогодні вимикатимуть світло: коли та адреси

Сьогодні, 6 листопада, у Дніпрі планується відключення світла.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Причина – проведення планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.
Отже, сьогодні з 08:00 до 17:00 у Дніпрі буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:
Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:
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Александра Лучка
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