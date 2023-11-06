У Дніпрі сьогодні вимикатимуть світло: коли та адреси

Зарядіть телефон та повербанк!

Сьогодні, 6 листопада, у Дніпрі планується відключення світла.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Причина – проведення планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.

Отже, сьогодні з 08:00 до 17:00 у Дніпрі буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

вул. Бориса Кротова: 3-Л;

просп. Богдана Хмельницького: 118, 120, 122-А, 126-А, 128, 130, 132, 135;

вул. Дмитра Кедріна: 50, 52-А, 54-62 (парні), 64-А;

вул. Криворізька: 12, 14, 16, 20;

вул. Павла Чубинського: 4, 6-9, 11-А, 13, 15-А;

вул. Робоча: 89-95 (непарні), 97-А, 99, 148, 174, 176, 178;

вул. Театральна: 1-А, 5-А, 6;

пров. Верстатобудівельний: 4.

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

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