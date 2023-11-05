У Дніпрі під час атаки, можливо, були закриті деякі укриття: міськрада спростовує

Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпра спростував ці новини.
Один з жителів міста під час тривоги нібито не зміг потрапити до укриття, через те, що двері були зачинені.
Всі модульні залізобетонні укриття обладнано двома дверима, на котрих немає замків, і ці двері не можна зачинити. Будь ласка, просимо вас не вірити фейкам з неперевірених джерел і брати інформацію тільки з офіційних сайтів та сторінок, – повідомляє Департамент.
Комунальники пишуть, що двері в цих укриттях не мають серцевин у замках, тому зачинити їх таким чином неможливо.
У департаменті також додали, що місто опікується модульними укриттями, на відмін від шкіл, лікарень тощо.
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Козенко Антон
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