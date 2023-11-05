Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі під час атаки, можливо, були закриті деякі укриття: міськрада спростовує

У Дніпрі під час атаки, можливо, були закриті деякі укриття: міськрада спростовує

Сьогодні 20:56
просмотров

У Дніпрі багато Telegram-каналів та деякі ЗМІ писали про те, що деякі укриття під час ракетної атаки були зачинені.

Новости Днепра про У Дніпрі під час атаки, можливо, були закриті деякі укриття: міськрада спростовує

Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпра спростував ці новини.

Один з жителів міста під час тривоги нібито не зміг потрапити до укриття, через те, що двері були зачинені.

Всі модульні залізобетонні укриття обладнано двома дверима, на котрих немає замків, і ці двері не можна зачинити. Будь ласка, просимо вас не вірити фейкам з неперевірених джерел і брати інформацію тільки з офіційних сайтів та сторінок, – повідомляє Департамент.

Комунальники пишуть, що двері в цих укриттях не мають серцевин у замках, тому зачинити їх таким чином неможливо.

У департаменті також додали, що місто опікується модульними укриттями, на відмін від шкіл, лікарень тощо.

Читайте також:

 

Новости Днепра про У Дніпрі під час атаки, можливо, були закриті деякі укриття: міськрада спростовуєУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Відома легкоатлетка з Дніпра Ярослава Магучіх виходить заміж
Новини Дніпра
Сьогодні 19:38
Відома легкоатлетка з Дніпра Ярослава Магучіх виходить заміж

Знаменита стрибунка у висоту з Дніпра Ярослава Магучіх оголосила про…

На Донецькому напрямку загинув Дмитро Назаренко з Дніпропетровщини
Новини Дніпра
Сьогодні 18:48
На Донецькому напрямку загинув Дмитро Назаренко з Дніпропетровщини

На Донецькому напрямку під час виконання бойового завдання загинув Дмитро…

Сили ППО збили ракету у небі над Дніпропетровщиною
Новини Дніпра
Сьогодні 17:43
Сили ППО збили ракету у небі над Дніпропетровщиною

Сьогодні сили ППО збили ворожу ракету у небі над Дніпропетровщиною.

Стукають у вікна та тікають: у Дніпрі мешканців “Райончика” тероризує гучна кампанія підлітків
Новини Дніпра
Сьогодні 16:45
Стукають у вікна та тікають: у Дніпрі мешканців “Райончика” тероризує гучна кампанія підлітків

Мешканці Індустріального району скаржаться на гучну кампанію підлітків.

Наверх