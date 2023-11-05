На Донецькому напрямку загинув Дмитро Назаренко з Дніпропетровщини

На Донецькому напрямку під час виконання бойового завдання загинув Дмитро Назаренко з міста Першотравенськ Дніпропетровської області.

Про це повідомляє місцева міська рада.

Герою нещодавно виповнилося 41 рік.

Дмитро навчався у Першотравенській школі № 5. Потім закінчив Першотравенське та Петропавлівське профтехучилища. У мирний час працював прохідником на шахті «Ювілейна». Близькі й друзі пам’ятають його, як доброго товариша, порядну й доброзичливу людину, – сказано у повідомленні Першотравенської міськради.

Чоловіка мобілізували до лав ЗСУ у травні 2023 року, де він служив стрільцем.

У нього залишились батько, дружина і двоє синів, 19 і 12 років.

Редакція висловлює щирі співчуття родині, друзям та побратимам Героя.

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