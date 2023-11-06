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В Днепре сегодня будут выключать свет: когда и адреса

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Новости Днепра про В Днепре сегодня будут выключать свет: когда и адреса

Сегодня, 6 ноября, в Днепре планируется отключение света.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Причина – проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.

Итак, сегодня с 08:00 до 17:00 в Днепре будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

  • ул. Бориса Кротова: 3-Л;
  • просп. Богдана Хмельницкого: 118, 120, 122-А, 126-А, 128, 130, 132, 135;
  • ул. Дмитрия Кедрина: 50, 52-А, 54-62 (четные), 64-А;
  • ул. Криворожская: 12, 14, 16, 20;
  • ул. Павла Чубинского: 4, 6-9, 11-А, 13, 15-А;
  • ул. Рабочая: 89-95 (нечетные), 97-А, 99, 148, 174, 176, 178;
  • ул. Театральная: 1-А, 5-А, 6;
  • пер. Станкостроительный: 4.

Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

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