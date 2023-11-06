В Днепре сегодня будут выключать свет: когда и адреса

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Сегодня, 6 ноября, в Днепре планируется отключение света.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Причина – проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.

Итак, сегодня с 08:00 до 17:00 в Днепре будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

ул. Бориса Кротова: 3-Л;

просп. Богдана Хмельницкого: 118, 120, 122-А, 126-А, 128, 130, 132, 135;

ул. Дмитрия Кедрина: 50, 52-А, 54-62 (четные), 64-А;

ул. Криворожская: 12, 14, 16, 20;

ул. Павла Чубинского: 4, 6-9, 11-А, 13, 15-А;

ул. Рабочая: 89-95 (нечетные), 97-А, 99, 148, 174, 176, 178;

ул. Театральная: 1-А, 5-А, 6;

пер. Станкостроительный: 4.

Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

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