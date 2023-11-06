В Днепре сегодня будут выключать свет: когда и адреса

Сегодня, 6 ноября, в Днепре планируется отключение света.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Причина – проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.
Итак, сегодня с 08:00 до 17:00 в Днепре будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:
Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:
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