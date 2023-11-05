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  • В Днепре во время атаки, возможно, были закрыты некоторые укрытия: горсовет опровергает

В Днепре во время атаки, возможно, были закрыты некоторые укрытия: горсовет опровергает

Сегодня 20:56
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В Днепре многие Telegram-каналы и некоторые СМИ писали, что некоторые укрытия во время ракетной атаки были закрыты.

Новости Днепра про В Днепре во время атаки, возможно, были закрыты некоторые укрытия: горсовет опровергает

Департамент благоустройства и инфраструктуры Днепра опроверг эти новости.

Один из жителей города во время тревоги якобы не смог попасть к укрытию из-за того, что дверь была закрыта.

Все модульные железобетонные укрытия оборудованы двумя дверями, на которых нет замков, и эту дверь нельзя закрыть. Пожалуйста, просим вас не верить фейкам из непроверенных источников и брать информацию только с официальных сайтов и страниц, сообщает Департамент.

Коммунальщики пишут, что дверь в этих укрытиях не имеет сердцевин в замках, поэтому закрыть ее таким образом невозможно.

В департаменте также добавили, что город занимается модульными укрытиями, в отличие от школ, больниц и т.д.

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