В Днепре во время атаки, возможно, были закрыты некоторые укрытия: горсовет опровергает

Департамент благоустройства и инфраструктуры Днепра опроверг эти новости.
Один из жителей города во время тревоги якобы не смог попасть к укрытию из-за того, что дверь была закрыта.
Все модульные железобетонные укрытия оборудованы двумя дверями, на которых нет замков, и эту дверь нельзя закрыть. Пожалуйста, просим вас не верить фейкам из непроверенных источников и брать информацию только с официальных сайтов и страниц, сообщает Департамент.
Коммунальщики пишут, что дверь в этих укрытиях не имеет сердцевин в замках, поэтому закрыть ее таким образом невозможно.
В департаменте также добавили, что город занимается модульными укрытиями, в отличие от школ, больниц и т.д.
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Козенко Антон
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