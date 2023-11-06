82-летняя жительница Днепра после 14 лет игры сорвала джекпот в извесной лотерее и хочет в Париж

Бабушка из Днепра выиграла 190 тысяч гривен в лотерею.

82-летняя пенсионерка Любовь Сергеевна 22 октября стала победительницей известной воскресной лотереи, в которой участвовала 14 лет. Как рассказали на сайте МСЛ, лотерейный билет за 25 гривен бабушка по привычке купила в «Нагорке», не надеясь, что в этот раз ей повезет.

Впрочем, во время оглашения результатов женщина поняла, что ей удалось выиграть достаточно большой приз. Радость от выигрыша испытала не только Любовь Сергеевна, но и ее дети.

Любовь Сергеевна говорит, что мечтает посетить Париж, поэтому, возможно, именно на это потратит свой выигрыш.

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