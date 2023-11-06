На Дніпропетровщині водій Tesla на смерть збив пішохода: відео моменту - Днепр Инфо
На Дніпропетровщині водій Tesla на смерть збив пішохода: відео моменту
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Сегодня 09:30

Від отриманих травм пішохід загинув на місці.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині водій Tesla на смерть збив пішохода: відео моменту

У Кам’янському вчора, 5 листопада, сталася жахлива аварія – водій легковика Tesla збив пішохода, який йшов по узбіччю.

Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро оперативний. Війна”.

За попередньою інформацією, водій Tesla виконував обгін, а в цей час інший автомобіль, рухаючись у попутному напрямку, створив аварійну ситуацію. Уникаючи зіткнення водій Tesla виїхав на узбіччя, де збив пішохода, якого від зіткнення відкинуло на декілька метрів. На жаль, постраждалий помер відразу.

Усі обставини жахливої аварії будуть встановлювати слідчі.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині водій Tesla на смерть збив пішохода: відео моментуУкраїнська

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