На Дніпропетровщині під колесами потяга загинув 17-річний юнак з інвалідністю

У суботу, 4 листопада, у Кам’янському сталася трагедія – під час руху потяг збив 17-річного юнака.
Про це повідомляє “Інформатор”.
Зазначається, що у дитини була інвалідність.
За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту).
Усі обставини смерті юнака з’ясовуватимуть поліцейські.
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