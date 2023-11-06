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  • На Дніпропетровщині під колесами потяга загинув 17-річний юнак з інвалідністю

На Дніпропетровщині під колесами потяга загинув 17-річний юнак з інвалідністю

Сьогодні 09:00
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Усі обставини смерті юнака з’ясовуватимуть поліцейські.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині під колесами потяга загинув 17-річний юнак з інвалідністю

У суботу, 4 листопада, у Кам’янському сталася трагедія – під час руху потяг збив 17-річного юнака.

Про це повідомляє “Інформатор”.

Зазначається, що у дитини була інвалідність.

За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту).

Усі обставини смерті юнака з’ясовуватимуть поліцейські.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині під колесами потяга загинув 17-річний юнак з інвалідністюУкраїнська

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