На Дніпропетровщині під колесами потяга загинув 17-річний юнак з інвалідністю

Усі обставини смерті юнака з’ясовуватимуть поліцейські.

У суботу, 4 листопада, у Кам’янському сталася трагедія – під час руху потяг збив 17-річного юнака.

Про це повідомляє “Інформатор”.

Зазначається, що у дитини була інвалідність.

За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту).

Усі обставини смерті юнака з’ясовуватимуть поліцейські.

Читайте також:

Українська

Автор: