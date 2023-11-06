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  • Дніпропетровська область – у лідерах за кількістю скарг на порушення мовного закону: подробиці

Дніпропетровська область – у лідерах за кількістю скарг на порушення мовного закону: подробиці

Сьогодні 10:00
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Наша область посіла 4 місце після Києва, Харківської та Одеської областей.

Новости Днепра про Дніпропетровська область - у лідерах за кількістю скарг на порушення мовного закону: подробиці

З січня до жовтня 2023 року до Уповноваженого із захисту державної мови надійшло 3015 звернень від громадян щодо порушень мовного закону. Зазначається, що це на 4% більше порівняно з відповідним періодом 2021 року: тоді було зафіксовано 2895 звернень.

Про це йдеться на сайті “Опендата”.

Три роки поспіль за кількістю звернень лідирує Київ. У столиці зафіксували 1147 порушень. Далі йдуть Харківська (468), Одеська (405), Дніпропетровська (257) та Київська (131) області – загалом це 77% від усіх скарг.

Найменша кількість звернень зареєстрована в Івано-Франківській, Тернопільській, Рівненській та Чернівецькій областях.

Новости Днепра про Дніпропетровська область - у лідерах за кількістю скарг на порушення мовного закону: подробиці

Найчастіше українці скаржаться на порушення мовного закону у програмному забезпеченні та на сайтах, переважно, це відсутність української версії сайту. На другому місці — скарги на обслуговування споживачів. Далі йдуть звернення щодо порушення мовного закону у рекламі, освіті та органах державної та місцевої влади. Повний перелік:

Новости Днепра про Дніпропетровська область - у лідерах за кількістю скарг на порушення мовного закону: подробиці

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Києві стався мовний скандал у таксі: водій відмовився обслуговувати пасажирок українською мовою та вигнав їх. 

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Новости Днепра про Дніпропетровська область - у лідерах за кількістю скарг на порушення мовного закону: подробиціУкраїнська

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