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Днепропетровская область – в лидерах по количеству жалоб на нарушение языкового закона: подробности

Сегодня 10:00
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Наша область заняла 4 место после Киева, Харьковской и Одесской областей.

Новости Днепра про Днепропетровская область – в лидерах по количеству жалоб на нарушение языкового закона: подробности

С января по октябрь 2023 года к Уполномоченному по защите государственного языка поступило 3015 обращений от граждан по поводу нарушений языкового закона. Отмечается, что это на 4% больше по сравнению с соответствующим периодом 2021 года: тогда было зафиксировано 2895 обращений.

Об этом говорится на сайте «Опендата».

Три года подряд по количеству обращений лидирует Киев. В столице зафиксировали 1147 нарушений. Далее следуют Харьковская (468), Одесская (405), Днепропетровская (257) и Киевская (131) области – в общей сложности это 77% всех жалоб.

Наименьшее количество обращений зарегистрировано в Ивано-Франковской, Тернопольской, Ровенской и Черновицкой областях.

Новости Днепра про Днепропетровская область – в лидерах по количеству жалоб на нарушение языкового закона: подробности

Чаще всего украинцы жалуются на нарушение языкового закона в программном обеспечении и на сайтах, преимущественно это отсутствие украинской версии сайта. На втором месте – жалобы на обслуживание потребителей. Далее следуют обращения о нарушении языкового закона в рекламе, образовании и органах государственной и местной власти. Полный список:

Новости Днепра про Днепропетровская область – в лидерах по количеству жалоб на нарушение языкового закона: подробности

Напомним, ранее мы сообщали, что в Киеве произошел скандал в такси: водитель отказался обслуживать пассажирок на украинском языке и выгнал их.

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Новости Днепра про Днепропетровская область – в лидерах по количеству жалоб на нарушение языкового закона: подробностиУкраїнська Новости Днепра про Днепропетровская область – в лидерах по количеству жалоб на нарушение языкового закона: подробностиРусский

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