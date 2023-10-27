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Мовний скандал у Києві: Арестович та нардеп від колишньої ОПЗЖ пообіцяли водію компенсацію та працевлаштування

Сьогодні 13:37
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Мовний скандал набирає обертів.

Новости Днепра про Мовний скандал у Києві: Арестович та нардеп від колишньої ОПЗЖ пообіцяли водію компенсацію та працевлаштування

Днями у Києві стався мовний скандал у таксі: водій відмовився обслуговувати пасажирок українською мовою та вигнав їх.

На відео, яке оприлюднив політичний експерт та громадський активіст Андрій Смолій, можна побачити фрагмент конфлікту. Воно починається з того, що водій автівки дістає з багажника речі пасажирок та вимагає, щоб вони вийшли з таксі.

  • “Чому ви не хочете розмовляти державною мовою?”
  • “Вы больные люди, ребят.”
  • “Чому? Тому що я вимагаю, щоб мене обслуговували державною мовою? Це тому я хвора?”
  • “Это вы говорите “ви хвора”, я не говорил. Забирайте свои… До свидания, ребят.”

У результаті таксист скасував замовлення та поїхав.

На інцидент уже відреагували у сервісі таксі Bolt та уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. Подробиці тут.

Також мовний скандал прокоментували Юрій Бойко, народний депутат від колишньої ОПЗЖ, та Олексій Арестович.

Бойко у своєму відеозверненні зазначив, що будь-яка дискримінація людини є огидною, особливо, коли йде дискримінація за мовним принципом. Він зазначив, що, можливо, чоловік – переселенець, який і так відчуває “великі страждання”. Нардеп пообіцяв допомогти водію, якого “образили” та в якого забрали роботу.

Ми знайдемо його та обов’язково працевлаштуємо, – сказав Бойко.

А Олексій Арестович попросив підписників допомогти знайти йому таксиста, якого “звільнили по факту нападу мовного Талібана”, щоб виплатити компенсацію.

Відгукнись, друже, хочу виплатити тобі компенсацію на час пошуку нової роботи, – написав він. 

Новости Днепра про Мовний скандал у Києві: Арестович та нардеп від колишньої ОПЗЖ пообіцяли водію компенсацію та працевлаштування

Якісь коментарі тут зайві…

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