Мовний скандал у Києві: Арестович та нардеп від колишньої ОПЗЖ пообіцяли водію компенсацію та працевлаштування

Днями у Києві стався мовний скандал у таксі: водій відмовився обслуговувати пасажирок українською мовою та вигнав їх.
На відео, яке оприлюднив політичний експерт та громадський активіст Андрій Смолій, можна побачити фрагмент конфлікту. Воно починається з того, що водій автівки дістає з багажника речі пасажирок та вимагає, щоб вони вийшли з таксі.
У результаті таксист скасував замовлення та поїхав.
На інцидент уже відреагували у сервісі таксі Bolt та уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. Подробиці тут.
Також мовний скандал прокоментували Юрій Бойко, народний депутат від колишньої ОПЗЖ, та Олексій Арестович.
Бойко у своєму відеозверненні зазначив, що будь-яка дискримінація людини є огидною, особливо, коли йде дискримінація за мовним принципом. Він зазначив, що, можливо, чоловік – переселенець, який і так відчуває “великі страждання”. Нардеп пообіцяв допомогти водію, якого “образили” та в якого забрали роботу.
Ми знайдемо його та обов’язково працевлаштуємо, – сказав Бойко.
А Олексій Арестович попросив підписників допомогти знайти йому таксиста, якого “звільнили по факту нападу мовного Талібана”, щоб виплатити компенсацію.
Відгукнись, друже, хочу виплатити тобі компенсацію на час пошуку нової роботи, – написав він.
Якісь коментарі тут зайві…
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