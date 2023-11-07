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  • В Днепре и области зафиксировали пять летальных исходов от COVID-19: все из них пожилые люди

В Днепре и области зафиксировали пять летальных исходов от COVID-19: все из них пожилые люди

Сегодня 17:52
просмотров

За неделю уровень заболеваемости COVID-19 почти не вырос, но от осложнений болезни умерло пять человек.

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