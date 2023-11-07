В Днепре и области зафиксировали пять летальных исходов от COVID-19: все из них пожилые люди

Об этом сообщается на сайте областного лабораторного центра Минздрава Украины.

За период с 30 октября по 5 ноября в регионе острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), включая COVID-19, заболели 9653 человека, из них 3444 — дети до 17 лет.

Из них в больницу попали 415 больных ОРВИ, среди них – 189 детей. Число пациентов, заболевших COVID-19, составляет 1446 человек, из них 175 детей. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость коронавирусом выросла на 8,6% (был 1331 случай).

В медучреждениях области на стационарном лечении находился 191 больной COVID-19, один человек был госпитализирован в отделение реанимации. Зарегистрировано пять летальных исходов от COVID-19 среди пожилых людей, которые имели сопутствующие заболевания и не были привиты.