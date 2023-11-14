Россияне ударили по Никополю тремя дронами-камикадзе: есть погибший и раненый

Сегодня утром российские оккупанты ударили по Никополю тремя дронами-камикадзе.
Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.
К сожалению, есть погибший. Также пострадал 72-летний мужчина. Его госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести.
Позор оккупантам, которые воюют с мирными, – написал Лысак.
Последствия атаки уточняются.
Обновлено: по данным Днепропетровской областной прокуратуры, в результате атаки в Никополе повреждены частные дома, автомобили, линии электропередач. К сожалению, погиб 26-летний местный житель, еще один мужчина получил осколочные ранения.
Прокуроры начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
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