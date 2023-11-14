В Днепре внедрят новый комбинированный билет на трамвай и метро

Однако это временно.

В Днепре с 14 ноября приостанавливается движение трамваев №19. Это связано с ремонтом трамвайных путей по улице Павлова и Академика Белелюбского. Ремонтные работы должны завершить до 27 ноября.

Поскольку трамвай 19 достаточно популярен среди пассажиров, на время работ вводится новый объединенный билет на метро и трамвай, для того чтобы днепряне могли добраться до места назначения, как привыкли.

Билет предоставит возможность производить пересадку на станции метро «Проспект Свободы».

Городские власти просят жителей Днепра учитывать эти изменения в общественном транспорте при планировании своих поездок и заранее подготовиться к возможным неудобствам, связанным с ремонтными работами.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: