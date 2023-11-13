Теперь только на праздники: салат из каких овощей может «разорить» жителей Днепра

В Днепре растут цены на популярные овощи.

После окончания сезона и начала холодов большинство овощей заметно выросло в цене. Это касается привычных для украинцев помидоров и огурцов. Простейший салат сильно ударит по карману среднестатистической семьи.

Самая маленькая цена на огурцы – 70 гривен. За помидоры минимально просят 44 гривен, но это второсортные «избитые жизнью» томаты. В среднем, стоимость огурцов составляет 80 гривен. Помидоров так же – 80-85 гривен.

Очень вырос в цене сладкий перец. За килограмм просят от 100 гривен.

На фото цены в одном из супермаркетов Днепра. Стоимость овощей в других известных магазинах на таком же уровне.

Однако, как отмечают эксперты портала EastFruit, тепличные овощи скоро могут упасть в цене. Стремительное подорожание зафиксированное на прошлой неделе очень ударило по уровню сбыта, поэтому из-за накопления товара на складах его скоро придется распродавать, чтобы не выбросить продовольствие на свалку.

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