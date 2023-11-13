На Днепропетровщине пропал 4-летний мальчик

В Днепропетровской области приступят к массовым поискам 4-летнего мальчика.

В Синельниковском районе исчез 4-летний Завар Калмыков. Последний раз его видели 13 ноября в 14.20 в пгт. Илларионово.

Приметы: черноволосые волосы, глаза черные, худощавого телосложения, рост 100-110 см.

Одет был: флисовый костюм камуфляжным рисунком, черная шапка, черная обувь.

Особые приметы: на левой ноге выше ступни следует от ожога.

Куда звонить: «102», 068 562 33 73 или в Синельниковский РУП

Как сообщили представители волонтерского проекта «Милена», ночью начнутся поиски на местности. Всех неравнодушных просят приобщиться к поисковой операции.

Точка сбора: пгт. Илларионово (ул. Кирова, 64), Синельниковский р-н, Днепропетровская обл.

Координаты: 48.4125489, 35.2713619

Начало сбора: в ночь с 13.11.2023г. на 14.11.2023г. с 1.00

Координаторы:

099-495-55-79 — Константин

050-281-15-84 – Сергей

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