На Днепропетровщине пропал 4-летний мальчик

В Синельниковском районе исчез 4-летний Завар Калмыков. Последний раз его видели 13 ноября в 14.20 в пгт. Илларионово.
Приметы: черноволосые волосы, глаза черные, худощавого телосложения, рост 100-110 см.
Одет был: флисовый костюм камуфляжным рисунком, черная шапка, черная обувь.
Особые приметы: на левой ноге выше ступни следует от ожога.
Куда звонить: «102», 068 562 33 73 или в Синельниковский РУП
Как сообщили представители волонтерского проекта «Милена», ночью начнутся поиски на местности. Всех неравнодушных просят приобщиться к поисковой операции.
Точка сбора: пгт. Илларионово (ул. Кирова, 64), Синельниковский р-н, Днепропетровская обл.
Координаты: 48.4125489, 35.2713619
Начало сбора: в ночь с 13.11.2023г. на 14.11.2023г. с 1.00
Координаторы:
099-495-55-79 — Константин
050-281-15-84 – Сергей
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