В Днепре распродавали кабинет Кирилла Буданова: что согласился отдать глава ГУР

Кабинет главного разведчика Украины и руководителя ГУР Кирилла Буданова всегда тщательно изучают. Лягушка в аквариуме стала всеукраинским мемом, а карту, где поделена РФ обсуждали даже российские пропагандисты.
В Днепре провели благотворительный аукцион, во время которого разыгрывали вещи из кабинета Буданова, об этом сообщает Dnepr.info со ссылкой на Суспільне.
Вырученные средства потратят на нужды Главного управления разведки, отметил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов. Скорее всего, это будут автомобили и другие транспортные средства.
Лотов было восемь. Каждый из них имел свою предысторию. К примеру, разыгрывали карту Украины, сделанную из ясеня, где изображена «Мрія». Также за деньги отдавали два светильника, один из них украшен гильзой, которую отдали руководителю ГУР с передовой.
Большинство лотов стоило от 50 тысяч гривен. Самый дорогой начинали разыгрывать с 2 миллионов. Это сувенир, изготовленный из трофейного танка. Его Буданову подарили волонтеры. Существует только три экземпляра: один хранился в кабинете главы ГУР, два других – у президента Зеленского и Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
Самый дорогой лот отдали за 4 млн.
Разыгрывали также NLAW, которым подбили российский танк Т-90. Этот лот также продали дорого – за 3 миллиона. Всего во время аукциона удалось собрать 11 млн. гривен.
Читайте также:
Автор:
Смертельное ДТП произошло на объездной дороге вблизи Днепра.
В Днепре 70 аптек работают по программе реимбурсации медицинских препаратов…
Прогуливаясь улицами современного Днепра то и дело в глаза бросается…
В Кривом Роге лабораторно подтвердили случай гепатита А.
Смертельное ДТП произошло на объездной дороге вблизи Днепра.
Борис Филатов прокомментировал вручение подозрения нардепу Александру Дубинскому, подозреваемому в госизмене.
Эта птичка охотно позировала для фотографа!
Одиозная языковед и бывшая нардепка Ирина Фарион в очередной раз попала в скандал. На этот раз она случайно "сдала" российскому ФСБ проукраинского студента из Крыма.
В Днепре 70 аптек работают по программе реимбурсации медицинских препаратов «Доступные лекарства». В таких аптеках можно получить лекарство либо бесплатно, либо с небольшой доплатой.
Очень красиво!
В Кривом Роге хотят отдать в частные руки экспертно-технический центр Гоструда.
В Днепре отменили счета за газ жителям разрушенных квартир.
Там правоохранители проводят задержание.
Стоимость роз, которые украли горожане, составляет 462 гривны.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!