В Днепре распродавали кабинет Кирилла Буданова: что согласился отдать глава ГУР

В Днепре на благотворительном аукционе продавали вещи из кабинета главного разведчика Украины.

Кабинет главного разведчика Украины и руководителя ГУР Кирилла Буданова всегда тщательно изучают. Лягушка в аквариуме стала всеукраинским мемом, а карту, где поделена РФ обсуждали даже российские пропагандисты.

В Днепре провели благотворительный аукцион, во время которого разыгрывали вещи из кабинета Буданова, об этом сообщает Dnepr.info со ссылкой на Суспільне.

Вырученные средства потратят на нужды Главного управления разведки, отметил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов. Скорее всего, это будут автомобили и другие транспортные средства.

Что продали?

Лотов было восемь. Каждый из них имел свою предысторию. К примеру, разыгрывали карту Украины, сделанную из ясеня, где изображена «Мрія». Также за деньги отдавали два светильника, один из них украшен гильзой, которую отдали руководителю ГУР с передовой.

Большинство лотов стоило от 50 тысяч гривен. Самый дорогой начинали разыгрывать с 2 миллионов. Это сувенир, изготовленный из трофейного танка. Его Буданову подарили волонтеры. Существует только три экземпляра: один хранился в кабинете главы ГУР, два других – у президента Зеленского и Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Самый дорогой лот отдали за 4 млн.

Разыгрывали также NLAW, которым подбили российский танк Т-90. Этот лот также продали дорого – за 3 миллиона. Всего во время аукциона удалось собрать 11 млн. гривен.

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