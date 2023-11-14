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У Дніпрі впровадять новий комбінований квиток на трамвай та метро

Сьогодні 10:27
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Проте це тимчасово.

Новости Днепра про У Дніпрі впровадять новий комбінований квиток на трамвай та метро

У Дніпрі з 14 листопада, призупиняється рух трамваїв №19. Це пов’язано з ремонтом трамвайних колій на вулиці Павлова та Академіка Белелюбського. Ремонтні роботи мають завершити до 27 листопада. 

Позаяк трамвай 19 досить популярний серед пасажирів, на час робіт вводиться новий об’єднаних квиток на метро та трамвай, для того, щоб дніпряни могли добратися до місця призначення, як зазвичай. 

Квиток надасть можливість здійснювати пересадку на станції метро «Проспект Свободи».

Міська влада просить жителів Дніпра враховувати ці зміни у громадському транспорті при плануванні своїх поїздок та заздалегідь підготуватися до можливих незручностей, пов’язаних із ремонтними роботами.

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Новости Днепра про У Дніпрі впровадять новий комбінований квиток на трамвай та метроУкраїнська

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