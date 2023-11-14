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На Дніпропетровщині потяг збив двох залізничників

Сьогодні 09:00
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Постраждалих чоловіків госпіталізували до лікарні.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині потяг збив двох залізничників

Учора, 13 листопада, у Кам’янському стався жахливий випадок – потяг збив двох залізничників.

Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро оперативний. Війна”.

Зазначається, що чоловіки ремонтували залізничну колію, і в цей момент їх збив рейсовий пасажирський потяг.

Постраждалі залізничники отримали серйозні травми. Їх госпіталізували до лікарні. В якому вони стані зараз – невідомо.

Усі обставини інциденту будуть з’ясовувати правоохоронці.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Старомостовій площі 88-річна жінка потрапила під трамвай.

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