На Дніпропетровщині потяг збив двох залізничників

Учора, 13 листопада, у Кам’янському стався жахливий випадок – потяг збив двох залізничників.
Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро оперативний. Війна”.
Зазначається, що чоловіки ремонтували залізничну колію, і в цей момент їх збив рейсовий пасажирський потяг.
Постраждалі залізничники отримали серйозні травми. Їх госпіталізували до лікарні. В якому вони стані зараз – невідомо.
Усі обставини інциденту будуть з’ясовувати правоохоронці.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Старомостовій площі 88-річна жінка потрапила під трамвай.
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Александра Лучка
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