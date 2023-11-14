Учора надвечір наші захисники збили над Павлоградським районом БПЛА (імовірно, шахед).
Про це повідомив Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради.
Дякую захисникам та захисницям неба з ПвК «Схід»! – додав він.
Крім того, вночі окупанти били з артилерії по Нікопольщині – обстріляли Марганецьку громаду та Нікополь.
У місті пошкоджені 3 житлових будинки, господарська споруда, 2 авто, теплиця та паркани.
На щастя, обійшлося без постраждалих.
В інших громадах області ніч минула без обстрілів. Мирного дня, – додав Лукашук.
Будь ласка, бережіть себе та не ігноруйте повітряні тривоги!
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