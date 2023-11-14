Ворог атакував Дніпропетровщину БПЛА та артилерією: є руйнування

Окупанти знову тероризують Дніпропетровську області.

Учора надвечір наші захисники збили над Павлоградським районом БПЛА (імовірно, шахед).

Про це повідомив Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради.

Дякую захисникам та захисницям неба з ПвК «Схід»! – додав він.

Крім того, вночі окупанти били з артилерії по Нікопольщині – обстріляли Марганецьку громаду та Нікополь.

У місті пошкоджені 3 житлових будинки, господарська споруда, 2 авто, теплиця та паркани.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

В інших громадах області ніч минула без обстрілів. Мирного дня, – додав Лукашук.

Будь ласка, бережіть себе та не ігноруйте повітряні тривоги!

Читайте також:

Українська