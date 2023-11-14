Ворог атакував Дніпропетровщину БПЛА та артилерією: є руйнування - Днепр Инфо
Ворог атакував Дніпропетровщину БПЛА та артилерією: є руйнування
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Сегодня 07:40

Окупанти знову тероризують Дніпропетровську області.

Новости Днепра про Ворог атакував Дніпропетровщину БПЛА та артилерією: є руйнування

Учора надвечір наші захисники збили над Павлоградським районом БПЛА (імовірно, шахед).

Про це повідомив Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради.

Дякую захисникам та захисницям неба з ПвК «Схід»! – додав він.

Крім того, вночі окупанти били з артилерії по Нікопольщині – обстріляли Марганецьку громаду та Нікополь.

У місті пошкоджені 3 житлових будинки, господарська споруда, 2 авто, теплиця та паркани.

Новости Днепра про Ворог атакував Дніпропетровщину БПЛА та артилерією: є руйнування

Новости Днепра про Ворог атакував Дніпропетровщину БПЛА та артилерією: є руйнування

Новости Днепра про Ворог атакував Дніпропетровщину БПЛА та артилерією: є руйнування

На щастя, обійшлося без постраждалих.

В інших громадах області ніч минула без обстрілів. Мирного дня, – додав Лукашук.

Будь ласка, бережіть себе та не ігноруйте повітряні тривоги!

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Новости Днепра про Ворог атакував Дніпропетровщину БПЛА та артилерією: є руйнуванняУкраїнська

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