Враг атаковал Днепропетровщину БПЛА и артиллерией: есть разрушения

Вчера вечером наши защитники сбили над Павлоградским районом БПЛА (вероятно, шахед).
Об этом сообщил Николай Лукашук, глава Днепропетровского областного совета.
Спасибо защитникам и защитницам неба из ПВК «Схід»! – добавил он.
Кроме того, ночью оккупанты били из артиллерии по Никопольщине – обстреляли Марганецкую громаду и Никополь.
В городе повреждены 3 жилых дома, хозяйственная постройка, 2 авто, теплица и заборы.
К счастью, обошлось без пострадавших.
В других громадах области ночь прошла без обстрелов. Мирного дня, – добавил Лукашук.
Пожалуйста, берегите себя и не игнорируйте воздушные тревоги!
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