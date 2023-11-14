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Враг атаковал Днепропетровщину БПЛА и артиллерией: есть разрушения

Сегодня 07:40
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Оккупанты снова терроризируют Днепропетровскую область.

Новости Днепра про Враг атаковал Днепропетровщину БПЛА и артиллерией: есть разрушения

Вчера вечером наши защитники сбили над Павлоградским районом БПЛА (вероятно, шахед).

Об этом сообщил Николай Лукашук, глава Днепропетровского областного совета.

Спасибо защитникам и защитницам неба из ПВК «Схід»! – добавил он.

Кроме того, ночью оккупанты били из артиллерии по Никопольщине – обстреляли Марганецкую громаду и Никополь.

В городе повреждены 3 жилых дома, хозяйственная постройка, 2 авто, теплица и заборы.

Новости Днепра про Враг атаковал Днепропетровщину БПЛА и артиллерией: есть разрушения

Новости Днепра про Враг атаковал Днепропетровщину БПЛА и артиллерией: есть разрушения

Новости Днепра про Враг атаковал Днепропетровщину БПЛА и артиллерией: есть разрушения

К счастью, обошлось без пострадавших.

В других громадах области ночь прошла без обстрелов. Мирного дня, – добавил Лукашук.

Пожалуйста, берегите себя и не игнорируйте воздушные тревоги!

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Новости Днепра про Враг атаковал Днепропетровщину БПЛА и артиллерией: есть разрушенияУкраїнська Новости Днепра про Враг атаковал Днепропетровщину БПЛА и артиллерией: есть разрушенияРусский

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