На Дніпропетровщині зник 4-річний хлопчик

У Дніпропетровській області розпочнуть масові пошуки 4-річного хлопчика.

У Синельниківському районі зник 4-річний Завар Калмиков. Востаннє його бачили 13 листопада о 14.20 у смт. Іларіонове.

Прикмети: чорняве волосся, очі чорні, худорлявої статури, зріст 100-110 см.

Був одягнений: флісовий костюм камуфляжним малюнком, чорна шапка, чорне взуття.

Особливі прикмети: на лівій нозі вище ступні слід від опіку.

Куди дзвонити: «102», 068 562 33 73 або до Синельніковського РУП

Як повідомили представники волонтерського проєкту “Мілена” вночі розпочнуться пошуки на місцевості. Усіх небайдужих просять долучитися до пошукової операції.

Точка збору: смт. Іларіонове (вул. Кірова, 64), Синельниківський р-н, Дніпропетровська обл.

Координати: 48.4125489, 35.2713619

Початок збору: в ніч з 13.11.2023р. на 14.11.2023р. з 1.00

Координатори:

099-495-55-79 – Костянтин

050-281-15-84 – Сергій

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