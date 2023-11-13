На Дніпропетровщині зник 4-річний хлопчик

У Синельниківському районі зник 4-річний Завар Калмиков. Востаннє його бачили 13 листопада о 14.20 у смт. Іларіонове.
Прикмети: чорняве волосся, очі чорні, худорлявої статури, зріст 100-110 см.
Був одягнений: флісовий костюм камуфляжним малюнком, чорна шапка, чорне взуття.
Особливі прикмети: на лівій нозі вище ступні слід від опіку.
Куди дзвонити: «102», 068 562 33 73 або до Синельніковського РУП
Як повідомили представники волонтерського проєкту “Мілена” вночі розпочнуться пошуки на місцевості. Усіх небайдужих просять долучитися до пошукової операції.
Точка збору: смт. Іларіонове (вул. Кірова, 64), Синельниківський р-н, Дніпропетровська обл.
Координати: 48.4125489, 35.2713619
Початок збору: в ніч з 13.11.2023р. на 14.11.2023р. з 1.00
Координатори:
099-495-55-79 – Костянтин
050-281-15-84 – Сергій
Читайте також:
Автор:
На Дніпропетровщині поля заполонили гризуни.
Ця пташка охоче позувала для фотографа!
Дуже гарно!
У Кривому Розі хочуть віддати у приватні руки експертно-технічний центр…