Сьогодні, 13 листопада, у Дніпрі на вулиці Академіка Белелюбського містяни побачили велику кількість поліції та спецпризначенців.
Ми звернулися за коментарем до поліції.
Як повідомили журналісту dnepr.info, там правоохоронці проводять затримання. Наразі тривають слідчі дії.
Зазначимо, через перекриття вулиці трамваї №19 тимчасово не курсують в обох напрямках.
Фото: Telegram-канал “Дніпро обласний”.
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