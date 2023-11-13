У Дніпрі на Белелюбського помітили багато поліцейських та спецпризначенців: що відомо - Днепр Инфо
У Дніпрі на Белелюбського помітили багато поліцейських та спецпризначенців: що відомо
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Сегодня 15:35

Там правоохоронці проводять затримання.

Новости Днепра про У Дніпрі на Белелюбського помітили багато поліцейських та спецпризначенців: що відомо

Сьогодні, 13 листопада, у Дніпрі на вулиці Академіка Белелюбського містяни побачили велику кількість поліції та спецпризначенців.

Ми звернулися за коментарем до поліції.

Як повідомили журналісту dnepr.info, там правоохоронці проводять затримання. Наразі тривають слідчі дії.

Новости Днепра про У Дніпрі на Белелюбського помітили багато поліцейських та спецпризначенців: що відомо

Новости Днепра про У Дніпрі на Белелюбського помітили багато поліцейських та спецпризначенців: що відомо

Зазначимо, через перекриття вулиці трамваї №19 тимчасово не курсують в обох напрямках.

Фото: Telegram-канал “Дніпро обласний”. 

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Новости Днепра про У Дніпрі на Белелюбського помітили багато поліцейських та спецпризначенців: що відомоУкраїнська

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