Як мешканці Дніпра можуть отримати відшкодування за понівечене погодою майно

У Дніпрі можна отримати компенсацію за пошкоджене об'єктами благоустрою комунальної власності та їхніми елементами майно.

Цими вихідними Дніпром пройшовся потужний буревій, через що у місті були повалені дерева чи обірвані ЛЕП. Літали також дорожні знаки та білборди. Як повідомили в департаменті з правового забезпечення ДМР, містяни можуть отримати відшкодування за збитки спричинені об’єктами комунальної власності та їх елементами.

Тобто, якщо на вашу машину впали тролейбусні лінії і через це автівка отримала значні пошкодження – ви можете отримати компенсацію.

У яких випадках можна звернутися за компенсацією?

У разі ситуації, якщо дерево чи дорожній знак впали на автомобіль, машина постраждала через вибоїну на дорозі, тощо — мешканці міста можуть отримати грошове відшкодування коштом міського бюджету за майно, якому завдано шкоду.

Після звернення щодо відшкодування, його має розглянути спеціальна комісія, яка встановить заподіяну шкоду та визначить суму відшкодування.

Як отримати коштом міського бюджету грошове відшкодування за майно, якому завдано шкоду?

Для того, аби отримати відшкодування за згадані ситуації у порядку досудового, добровільного врегулювання спору необхідно у 30-денний строк з моменту такої події звернутися до міської ради із заявою, до якої додати пакет документів: копію паспорта;

копію ідентифікаційного номера;

документи, які підтверджують факт події, що трапилася, внаслідок якої завдано шкоди майну;

документи, які підтверджують право власності на таке майно;

експертний звіт щодо вартості заподіяної шкоди, тобто йдеться про суму, яку особа бажає аби їй відшкодували;

нотаріально засвідчену заяву про те, що не укладалися договори щодо страхування майна, якому завдано шкоду або довідки про те, що особа не отримувала страхові виплати.

Як звернутися?

Повний пакет документів подається до канцелярії Дніпровської міської ради. Для отримання більш детальної інформації щодо отримання згаданої компенсації можна звертатись за телефонами: (056) 744 62 97, (056) 744 50 67.

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