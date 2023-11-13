У Дніпрі на переході авто збило літню жінку: відео моменту

Сьогодні, 13 листопада, у Дніпрі на житловому масиві Західний сталася аварія – там водій автомобіля Volkswagen збив літню жінку на пішохідному переході.
Про це повідомляє dnepr.info з посиланням на патрульну поліцію.
На місце ДТП викликали медиків та правоохоронців.
Постраждалу 74-річну жінку госпіталізували до лікарні – у неї діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та забій правого стегна.
На місці працює слідчий з ДТП.
Відео моменту:
Відео: Telegram-канал “Дніпро оперативний”.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Старомостовій площі 88-річна жінка потрапила під трамвай.
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