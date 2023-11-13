У Дніпрі на переході авто збило літню жінку: відео моменту

Постраждалу госпіталізували до лікарні.

Сьогодні, 13 листопада, у Дніпрі на житловому масиві Західний сталася аварія – там водій автомобіля Volkswagen збив літню жінку на пішохідному переході.

Про це повідомляє dnepr.info з посиланням на патрульну поліцію.

На місце ДТП викликали медиків та правоохоронців.

Постраждалу 74-річну жінку госпіталізували до лікарні – у неї діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та забій правого стегна.

На місці працює слідчий з ДТП.

Відео моменту:

Відео: Telegram-канал “Дніпро оперативний”.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Старомостовій площі 88-річна жінка потрапила під трамвай.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: