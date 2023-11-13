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  • В Днепре на Белелюбского заметили много полицейских и спецназовцев: что известно

В Днепре на Белелюбского заметили много полицейских и спецназовцев: что известно

Сегодня 15:35
просмотров

Там правоохранители проводят задержание.

Новости Днепра про В Днепре на Белелюбского заметили много полицейских и спецназовцев: что известно

Сегодня, 13 ноября, в Днепре на улице Академика Белелюбского горожане заметили большое количество полиции и спецназовцев.

Мы обратились за комментарием в полицию.

Как сообщили журналисту dnepr.info, там правоохранители проводят задержание. В настоящее время продолжаются следственные действия.

Новости Днепра про В Днепре на Белелюбского заметили много полицейских и спецназовцев: что известно

Новости Днепра про В Днепре на Белелюбского заметили много полицейских и спецназовцев: что известно

Отметим, из-за перекрытия улицы трамваи №19 временно не курсируют в обоих направлениях.

Фото: Telegram-канал «Днепр областной».

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