В Днепре на Белелюбского заметили много полицейских и спецназовцев: что известно

Сегодня, 13 ноября, в Днепре на улице Академика Белелюбского горожане заметили большое количество полиции и спецназовцев.
Мы обратились за комментарием в полицию.
Как сообщили журналисту dnepr.info, там правоохранители проводят задержание. В настоящее время продолжаются следственные действия.
Отметим, из-за перекрытия улицы трамваи №19 временно не курсируют в обоих направлениях.
Фото: Telegram-канал «Днепр областной».
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