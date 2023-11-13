В Днепре на Белелюбского заметили много полицейских и спецназовцев: что известно

Как сообщили журналисту dnepr.info , там правоохранители проводят задержание. В настоящее время продолжаются следственные действия.

Сегодня, 13 ноября, в Днепре на улице Академика Белелюбского горожане заметили большое количество полиции и спецназовцев.

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