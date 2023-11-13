Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Как жители Днепра могут получить компенсацию за изуродованное погодой имущество

Как жители Днепра могут получить компенсацию за изуродованное погодой имущество

Сегодня 13:45
просмотров

В Днепре можно получить компенсацию за поврежденное объектами благоустройства коммунальной собственности и их элементами имущество.

Новости Днепра про Как жители Днепра могут получить компенсацию за изуродованное погодой имущество

В эти выходные по Днепру прошелся мощный ураган, из-за чего в городе были повалены деревья или оборваны ЛЭП. Летали также дорожные знаки и биллборды. Как сообщили в департаменте по правовому обеспечению ДМР, горожане могут получить возмещение за ущерб, вызванный объектами коммунальной собственности и их элементами.

То есть, если на вашу машину упали троллейбусные линии и из-за этого автомобиль получил значительные повреждения – вы можете получить компенсацию.

В каких случаях можно обратиться за компенсацией?

В случае ситуации, когда дерево или дорожный знак упали на автомобиль, машина пострадала из-за выбоины на дороге и т.д. — жители города могут получить денежное возмещение на средства городского бюджета за имущество, которому нанесен ущерб.

После обращения о возмещении его должна рассмотреть специальная комиссия, которая установит причиненный ущерб и определит сумму возмещения.

Как получить на средства городского бюджета денежное возмещение за имущество, которому причинен вред?

Для того чтобы получить возмещение за упомянутые ситуации в порядке досудебного, добровольного урегулирования спора необходимо в 30-дневный срок с момента такого события обратиться в городской совет с заявлением, к которому добавить пакет документов:

  • копию паспорта;
  • копию идентификационного номера;
  • документы, подтверждающие факт случившегося, в результате которого причинен вред имуществу;
  • документы, подтверждающие право собственности на такое имущество;
  • экспертный отчет о стоимости причиненного вреда, то есть речь идет о сумме, которую лицо желает, чтобы ему возместили;
  • нотариально заверенное заявление о том, что не заключались договоры о страховании имущества, которому причинен вред или справки о том, что лицо не получало страховые выплаты.

Как обратиться?

Полный пакет документов подается в канцелярию Днепровского городского совета. Для получения более подробной информации о получении указанной компенсации можно обращаться по телефонам: (056) 744 62 97, (056) 744 50 67.

Читайте также:

Новости Днепра про Как жители Днепра могут получить компенсацию за изуродованное погодой имуществоУкраїнська Новости Днепра про Как жители Днепра могут получить компенсацию за изуродованное погодой имуществоРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Как выглядела реклама в Днепре 100 лет назад: «ответили в личку» и гарантии от продавца
Новости Днепра
Сегодня 14:45
Как выглядела реклама в Днепре 100 лет назад: «ответили в личку» и гарантии от продавца

Прогуливаясь улицами современного Днепра то и дело в глаза бросается…

В Днепре на переходе авто сбило пожилую женщину: видео момента
Новости Днепра
Сегодня 13:30
В Днепре на переходе авто сбило пожилую женщину: видео момента

Пострадавшую госпитализировали в больницу.

Как выглядят самые дешевые квартиры в аренду в разных районах Днепра: цены от 4 тыс грн за трехкомнатную (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 12:53
Как выглядят самые дешевые квартиры в аренду в разных районах Днепра: цены от 4 тыс грн за трехкомнатную (ФОТО)

Снять дешевую квартиру в Днепре, чтобы при этом в ней…

В Днепре обжаловали договор реконструкции спортивного дворца «Метеор» на 1,3 млрд. гривен
Новости Днепра
Сегодня 12:52
В Днепре обжаловали договор реконструкции спортивного дворца «Метеор» на 1,3 млрд. гривен

В Днепре прокуратура разбиралась по реконструкции "Метеора".

Последние новости

В Павлограде судили пару, которая украла розы из клумбы: какое наказание назначили
В Павлограде судили пару, которая украла розы из клумбы: какое наказание назначили

Стоимость роз, которые украли горожане, составляет 462 гривны.

Сегодня 14:56
4
просмотров
Как выглядела реклама в Днепре 100 лет назад: «ответили в личку» и гарантии от продавца
Как выглядела реклама в Днепре 100 лет назад: «ответили в личку» и гарантии от продавца

Прогуливаясь улицами современного Днепра то и дело в глаза бросается большое количество бигбордов с рекламой. Каждый производитель старается продемонстрировать лучшие стороны своего товара. Конструкции с рекламой размещаются обычно у дорог, а на тротуарах можно встретить тех, кто сам является «ходячей»…

Сегодня 14:45
4
просмотров
В Днепре на переходе авто сбило пожилую женщину: видео момента
В Днепре на переходе авто сбило пожилую женщину: видео момента

Пострадавшую госпитализировали в больницу.

Сегодня 13:30
5
просмотров
Как выглядят самые дешевые квартиры в аренду в разных районах Днепра: цены от 4 тыс грн за трехкомнатную (ФОТО)
Как выглядят самые дешевые квартиры в аренду в разных районах Днепра: цены от 4 тыс грн за трехкомнатную (ФОТО)

Снять дешевую квартиру в Днепре, чтобы при этом в ней был новый ремонт и хорошая мебель – задача не реальная. Те, кто хочет сэкономить и ищет в аренду дешевое жилье должны либо жертвовать комфортом в такой квартире – там может…

Сегодня 12:53
3
просмотров
В Днепре обжаловали договор реконструкции спортивного дворца «Метеор» на 1,3 млрд. гривен
В Днепре обжаловали договор реконструкции спортивного дворца «Метеор» на 1,3 млрд. гривен

В Днепре прокуратура разбиралась по реконструкции "Метеора".

Сегодня 12:52
5
просмотров
В Днепре в руках у мальчика взорвался боеприпас: комментарий полиции и что с пострадавшим
В Днепре в руках у мальчика взорвался боеприпас: комментарий полиции и что с пострадавшим

Ужасный инцидент произошел вчера вечером, 12 ноября, на Донецком шоссе.

Сегодня 12:25
5
просмотров
«И так. «Йолка» будет»: мэр Днепра намекнул, что в этом году в городе установят новогоднюю елку
«И так. «Йолка» будет»: мэр Днепра намекнул, что в этом году в городе установят новогоднюю елку

Похоже, в Днепре в этом году установят главную елку.

Сегодня 12:08
6
просмотров
В Кривом Роге «божья кара» догнала «пастора», переправлявшего псевдо-дьяконов за границу
В Кривом Роге «божья кара» догнала «пастора», переправлявшего псевдо-дьяконов за границу

Будут судить "пастора" из Кривого Рога, который незаконно переправлял мужчин за границу.

Сегодня 11:59
1
просмотров
В Днепре на Старомостовой площади 88-летняя женщина попала под трамвай
В Днепре на Старомостовой площади 88-летняя женщина попала под трамвай

Пострадавшую госпитализировали в больницу.

Сегодня 11:43
6
просмотров
В Украине уже началась настоящая зима: фото и видео
В Украине уже началась настоящая зима: фото и видео

Зима близко!

Сегодня 11:12
3
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх