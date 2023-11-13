Как жители Днепра могут получить компенсацию за изуродованное погодой имущество

В Днепре можно получить компенсацию за поврежденное объектами благоустройства коммунальной собственности и их элементами имущество.

В эти выходные по Днепру прошелся мощный ураган, из-за чего в городе были повалены деревья или оборваны ЛЭП. Летали также дорожные знаки и биллборды. Как сообщили в департаменте по правовому обеспечению ДМР, горожане могут получить возмещение за ущерб, вызванный объектами коммунальной собственности и их элементами.

То есть, если на вашу машину упали троллейбусные линии и из-за этого автомобиль получил значительные повреждения – вы можете получить компенсацию.

В каких случаях можно обратиться за компенсацией?

В случае ситуации, когда дерево или дорожный знак упали на автомобиль, машина пострадала из-за выбоины на дороге и т.д. — жители города могут получить денежное возмещение на средства городского бюджета за имущество, которому нанесен ущерб.

После обращения о возмещении его должна рассмотреть специальная комиссия, которая установит причиненный ущерб и определит сумму возмещения.

Как получить на средства городского бюджета денежное возмещение за имущество, которому причинен вред?

Для того чтобы получить возмещение за упомянутые ситуации в порядке досудебного, добровольного урегулирования спора необходимо в 30-дневный срок с момента такого события обратиться в городской совет с заявлением, к которому добавить пакет документов:

копию паспорта;

копию идентификационного номера;

документы, подтверждающие факт случившегося, в результате которого причинен вред имуществу;

документы, подтверждающие право собственности на такое имущество;

экспертный отчет о стоимости причиненного вреда, то есть речь идет о сумме, которую лицо желает, чтобы ему возместили;

нотариально заверенное заявление о том, что не заключались договоры о страховании имущества, которому причинен вред или справки о том, что лицо не получало страховые выплаты.

Как обратиться?

Полный пакет документов подается в канцелярию Днепровского городского совета. Для получения более подробной информации о получении указанной компенсации можно обращаться по телефонам: (056) 744 62 97, (056) 744 50 67.

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