Как жители Днепра могут получить компенсацию за изуродованное погодой имущество

В эти выходные по Днепру прошелся мощный ураган, из-за чего в городе были повалены деревья или оборваны ЛЭП. Летали также дорожные знаки и биллборды. Как сообщили в департаменте по правовому обеспечению ДМР, горожане могут получить возмещение за ущерб, вызванный объектами коммунальной собственности и их элементами.
То есть, если на вашу машину упали троллейбусные линии и из-за этого автомобиль получил значительные повреждения – вы можете получить компенсацию.
В случае ситуации, когда дерево или дорожный знак упали на автомобиль, машина пострадала из-за выбоины на дороге и т.д. — жители города могут получить денежное возмещение на средства городского бюджета за имущество, которому нанесен ущерб.
После обращения о возмещении его должна рассмотреть специальная комиссия, которая установит причиненный ущерб и определит сумму возмещения.
Для того чтобы получить возмещение за упомянутые ситуации в порядке досудебного, добровольного урегулирования спора необходимо в 30-дневный срок с момента такого события обратиться в городской совет с заявлением, к которому добавить пакет документов:
Полный пакет документов подается в канцелярию Днепровского городского совета. Для получения более подробной информации о получении указанной компенсации можно обращаться по телефонам: (056) 744 62 97, (056) 744 50 67.
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