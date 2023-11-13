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В Днепре со вторника не будут курсировать трамваи №19: подробности

Сегодня 10:00
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Важная информация!

Новости Днепра про В Днепре со вторника не будут курсировать трамваи №19: подробности

В Днепре со вторника, 14 ноября, приостанавливается движение трамваев №19.

Причина – ремонт трамвайных путей на перекрестке улицы Павлова и улицы Академика Белелюбского.

Об этом сообщили в КП «Днепровский электротранспорт».

Сколько будут продолжаться работы – не отмечается. Но на время перекрытия для трамвайного маршрута №18 начинает действовать комбинированный билет «трамвай №19 – метро» для возможности пересадки на станции метро «Проспект Свободы».

Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре уже 70% жилых домов с отоплением: запущено более 230 котельных.

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