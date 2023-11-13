В Днепре со вторника не будут курсировать трамваи №19: подробности

В Днепре со вторника, 14 ноября, приостанавливается движение трамваев №19.
Причина – ремонт трамвайных путей на перекрестке улицы Павлова и улицы Академика Белелюбского.
Об этом сообщили в КП «Днепровский электротранспорт».
Сколько будут продолжаться работы – не отмечается. Но на время перекрытия для трамвайного маршрута №18 начинает действовать комбинированный билет «трамвай №19 – метро» для возможности пересадки на станции метро «Проспект Свободы».
Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре уже 70% жилых домов с отоплением: запущено более 230 котельных.
Читайте также:
Автор:
В Днепре 10 ноября начали отопительный сезон.
Зарядите телефон!
Сегодня враг снова атаковал Никопольскую общину.
В Днепре на улице Калиновой горожане увидели летающий автомобильный номер.
На Сицилии начал извержение самый активный вулкан Европы.
В Днепре 10 ноября начали отопительный сезон.
Это стало массовым явлением.
Зарядите телефон!
Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!
Сегодня враг снова атаковал Никопольскую общину.
В Днепре на улице Калиновой горожане увидели летающий автомобильный номер.
На левом берегу в городе Днепр нашли утопленника на берегу.
Огромный объем заказов и полное отсутствие свободных мест сегодня в McDonald's в "Караване".
У Дніпрі відкрили сквер на Успенський площі після реконструкції.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!