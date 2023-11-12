В Днепре в ТЦ «Караван» выстроились огромные очереди в McDonald’s

Огромный объем заказов и полное отсутствие свободных мест сегодня в McDonald's в "Караване".

Люди ожидают от 10 минут, чтобы получить желаемый бургер с кругом.

Само заведение последним открылось в Днепре, всего 4 дня назад. Причем в первые дни никакого ажиотажа не было.

Возможно, сегодняшняя очередь связана с выходным днем, но в других ресторанах быстрого питания в городе таких очередей не наблюдается.

Также сегодня на улице свирепствует непогода, наверняка многие решили переждать ветер и холод в ТЦ.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: