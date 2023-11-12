В Днепре в ТЦ «Караван» выстроились огромные очереди в McDonald’s

Люди ожидают от 10 минут, чтобы получить желаемый бургер с кругом.
Само заведение последним открылось в Днепре, всего 4 дня назад. Причем в первые дни никакого ажиотажа не было.
Возможно, сегодняшняя очередь связана с выходным днем, но в других ресторанах быстрого питания в городе таких очередей не наблюдается.
Также сегодня на улице свирепствует непогода, наверняка многие решили переждать ветер и холод в ТЦ.
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Козенко Антон
Автор:
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