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В Днепре в ТЦ «Караван» выстроились огромные очереди в McDonald’s

Сегодня 17:38
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Огромный объем заказов и полное отсутствие свободных мест сегодня в McDonald's в "Караване".

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Люди ожидают от 10 минут, чтобы получить желаемый бургер с кругом.

Само заведение последним открылось в Днепре, всего 4 дня назад. Причем в первые дни никакого ажиотажа не было.

Возможно, сегодняшняя очередь связана с выходным днем, но в других ресторанах быстрого питания в городе таких очередей не наблюдается.

Также сегодня на улице свирепствует непогода, наверняка многие решили переждать ветер и холод в ТЦ.

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