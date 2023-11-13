У Дніпрі з вівторка не курсуватимуть трамваї №19: подробиці

У Дніпрі з вівторка, 14 листопада, призупиняється рух трамваїв №19.
Причина – ремонт трамвайних колій на перехресті вулиці Павлова та вулиці Академіка Белелюбського.
Про це повідомили у КП “Дніпровський електротранспорт”.
Скільки триватимуть роботи – не зазначається. Але на час перекриття для трамвайного маршруту №18 починає діяти єдиний комбінований квиток «трамвай №19 – метро» для можливості пересадки на станції метро «Проспект Свободи».
Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі вже 70% житлових будинків з опаленням: запущено понад 230 котельних.
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