У Дніпрі з вівторка не курсуватимуть трамваї №19: подробиці

Важлива інформація!

У Дніпрі з вівторка, 14 листопада, призупиняється рух трамваїв №19.

Причина – ремонт трамвайних колій на перехресті вулиці Павлова та вулиці Академіка Белелюбського.

Про це повідомили у КП “Дніпровський електротранспорт”.

Скільки триватимуть роботи – не зазначається. Але на час перекриття для трамвайного маршруту №18 починає діяти єдиний комбінований квиток «трамвай №19 – метро» для можливості пересадки на станції метро «Проспект Свободи».

Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі вже 70% житлових будинків з опаленням: запущено понад 230 котельних.

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