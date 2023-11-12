Фонари-наушники и туалет-ананас: в Днепре на Успенский открыли сквер (ФОТО)

Для детей появилась стена для скалолазания. Территория уложена гладкой плиткой, где можно кататься на самокатах или моноколесе.
Вот такой необычный туалет в виде ананаса совершили креативные дизайнеры.
Забираться на эти конструкции для малышей одно удовольствие.
Взрослые находят на реконструированной площади чистый «дзэн».
Фонари урбанистические и стилизованные под наушники.
Деревья оборудовали удобными приствольными решетками.
На ступенях всегда можно любоваться видами.
Конструкция похожа на веревочный парк в миниатюре.
Надеемся, что животные горожан будут обходить идеально ухоженные газоны.
Все выглядит очень современно и удобно.
Взрослые жители города смогут насладиться чистым воздухом благодаря двум сотням деревьев и кустов.
Каждый день над реконструкцией работали более полусотни строителей. На строительстве впервые в Украине работали с белым декоративным бетоном, а для работы привлекли известного скульптора с мировым опытом Михаила Реву.
В будущем планируется дальнейшее усовершенствование центральной части города, с использованием новейших технологий.
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Козенко Антон
Автор:
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