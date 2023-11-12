Фонари-наушники и туалет-ананас: в Днепре на Успенский открыли сквер (ФОТО)

У Дніпрі відкрили сквер на Успенський площі після реконструкції.

Для детей появилась стена для скалолазания. Территория уложена гладкой плиткой, где можно кататься на самокатах или моноколесе.

Вот такой необычный туалет в виде ананаса совершили креативные дизайнеры.

Забираться на эти конструкции для малышей одно удовольствие.

Взрослые находят на реконструированной площади чистый «дзэн».

Фонари урбанистические и стилизованные под наушники.

Деревья оборудовали удобными приствольными решетками.

На ступенях всегда можно любоваться видами.

Конструкция похожа на веревочный парк в миниатюре.

Надеемся, что животные горожан будут обходить идеально ухоженные газоны.

Все выглядит очень современно и удобно.

Взрослые жители города смогут насладиться чистым воздухом благодаря двум сотням деревьев и кустов.

Каждый день над реконструкцией работали более полусотни строителей. На строительстве впервые в Украине работали с белым декоративным бетоном, а для работы привлекли известного скульптора с мировым опытом Михаила Реву.

В будущем планируется дальнейшее усовершенствование центральной части города, с использованием новейших технологий.

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