Ліхтарі-навушники та туалет-ананас: у Дніпрі на Успенський відкрили сквер (ФОТО)

Усе виглядає дуже сучасно і зручно.
Для дітей з’явилася стіна для скелелазіння. Територія вкладена плиткою.
Дорослі жителі міста зможуть насолодитися чистим повітрям, завдяки двом сотням дерев та кущів.
Кожного дня над реконструкцією працювали більш ніж півсотні будівельників.
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Козенко Антон
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