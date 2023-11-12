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  • Ліхтарі-навушники та туалет-ананас: у Дніпрі на Успенський відкрили сквер (ФОТО)

Ліхтарі-навушники та туалет-ананас: у Дніпрі на Успенський відкрили сквер (ФОТО)

Сьогодні 16:06
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У Дніпрі відкрили сквер на Успенський площі після реконструкції.

Новости Днепра про Ліхтарі-навушники та туалет-ананас: у Дніпрі на Успенський відкрили сквер (ФОТО)

Новости Днепра про Ліхтарі-навушники та туалет-ананас: у Дніпрі на Успенський відкрили сквер (ФОТО)

Новости Днепра про Ліхтарі-навушники та туалет-ананас: у Дніпрі на Успенський відкрили сквер (ФОТО)

Новости Днепра про Ліхтарі-навушники та туалет-ананас: у Дніпрі на Успенський відкрили сквер (ФОТО)

Новости Днепра про Ліхтарі-навушники та туалет-ананас: у Дніпрі на Успенський відкрили сквер (ФОТО)

Новости Днепра про Ліхтарі-навушники та туалет-ананас: у Дніпрі на Успенський відкрили сквер (ФОТО)

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Новости Днепра про Ліхтарі-навушники та туалет-ананас: у Дніпрі на Успенський відкрили сквер (ФОТО)

Новости Днепра про Ліхтарі-навушники та туалет-ананас: у Дніпрі на Успенський відкрили сквер (ФОТО)

Новости Днепра про Ліхтарі-навушники та туалет-ананас: у Дніпрі на Успенський відкрили сквер (ФОТО)

Новости Днепра про Ліхтарі-навушники та туалет-ананас: у Дніпрі на Успенський відкрили сквер (ФОТО)

Новости Днепра про Ліхтарі-навушники та туалет-ананас: у Дніпрі на Успенський відкрили сквер (ФОТО)

Новости Днепра про Ліхтарі-навушники та туалет-ананас: у Дніпрі на Успенський відкрили сквер (ФОТО)

Новости Днепра про Ліхтарі-навушники та туалет-ананас: у Дніпрі на Успенський відкрили сквер (ФОТО)

Новости Днепра про Ліхтарі-навушники та туалет-ананас: у Дніпрі на Успенський відкрили сквер (ФОТО)

Новости Днепра про Ліхтарі-навушники та туалет-ананас: у Дніпрі на Успенський відкрили сквер (ФОТО)

Новости Днепра про Ліхтарі-навушники та туалет-ананас: у Дніпрі на Успенський відкрили сквер (ФОТО)

Усе виглядає дуже сучасно і зручно.

Для дітей з’явилася стіна для скелелазіння. Територія вкладена плиткою.

Дорослі жителі міста зможуть насолодитися чистим повітрям, завдяки двом сотням дерев та кущів.

Кожного дня над реконструкцією працювали більш ніж півсотні будівельників.

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Новости Днепра про Ліхтарі-навушники та туалет-ананас: у Дніпрі на Успенський відкрили сквер (ФОТО)Українська Новости Днепра про Ліхтарі-навушники та туалет-ананас: у Дніпрі на Успенський відкрили сквер (ФОТО)Русский

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