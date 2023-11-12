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У Дніпрі на Поля порив вітру повалив дерево на авто та зніс борд

Сьогодні 14:11
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У Дніпрі вирує непогода, сильний вітер зносить дерева та борди.

Новости Днепра про У Дніпрі на Поля порив вітру повалив дерево на авто та зніс борд

Новости Днепра про У Дніпрі на Поля порив вітру повалив дерево на авто та зніс борд

Новости Днепра про У Дніпрі на Поля порив вітру повалив дерево на авто та зніс борд

Новости Днепра про У Дніпрі на Поля порив вітру повалив дерево на авто та зніс борд

Новости Днепра про У Дніпрі на Поля порив вітру повалив дерево на авто та зніс борд

Особливо відчутні наслідки непогоди на проспекті Поля.

Сильний вітер тут повалив дерево на легкову автівку, а також зніс рекламний борд.

Деяким автолюбителям “пощастило” отримати гілки у лобове скло та численні подряпини на капоті.

На вулиці Театральній дерево впало на електромережу.

Рятувальники ще вчора повідомляли про жовтий рівень небезпеки (пориви південно-східного вітру 15-20 м/с).

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