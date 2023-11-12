Деревопад на Дніпропетровщині: рятувальники ліквідують наслідки

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Непогода завдала шкоди комунікаціям та дорогам Дніпропетровщини й обласного центра.
У Новомосковському районі, дерево впало на проїжджу частину дороги та перегородило рух транспорту. Співробітникам ДСНС прибирати дерево за допомогою бензопили.
У Дніпрі на вулиці Антоновича дерево впало на проїжджу частину.
У центральній частині міста Апостолове та у Дніпрі на Амурі рятувальники прибирали дерева з доріг.
За інформацією Telegram-каналу “Дніпро Обласний”, лише у Дніпрі впало близько 40 дерев.
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