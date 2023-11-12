Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Деревопад на Дніпропетровщині: рятувальники ліквідують наслідки

Сьогодні 15:01
просмотров

Рятувальники Дніпропетровщині сьогодні залучені до розпилювання та прибирання повалених дерев.

 

Новости Днепра про Деревопад на Дніпропетровщині: рятувальники ліквідують наслідки

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Непогода завдала шкоди комунікаціям та дорогам Дніпропетровщини й обласного центра.

У Новомосковському районі, дерево впало на проїжджу частину дороги та перегородило рух транспорту. Співробітникам ДСНС прибирати дерево за допомогою бензопили.

У Дніпрі на вулиці Антоновича дерево впало на проїжджу частину.

У центральній частині міста Апостолове та у Дніпрі на Амурі рятувальники прибирали дерева з доріг.

За інформацією Telegram-каналу “Дніпро Обласний”, лише у Дніпрі впало близько 40 дерев.

Читайте також:

Новости Днепра про Деревопад на Дніпропетровщині: рятувальники ліквідують наслідкиУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі на Поля порив вітру повалив дерево на авто та зніс борд
Новини Дніпра
Сьогодні 14:11
У Дніпрі на Поля порив вітру повалив дерево на авто та зніс борд

У Дніпрі вирує непогода, сильний вітер зносить дерева та борди.

У Дніпрі невідомий викрав лежачих поліцейських з дороги біля дитсадка
Новини Дніпра
Сьогодні 13:25
У Дніпрі невідомий викрав лежачих поліцейських з дороги біля дитсадка

У Дніпрі невідомий чоловік викручував лежачих поліцейських.

У Дніпрі гість 15 раз вдарив хазяїна ножем, а потім сховав тіло у килим
Новини Дніпра
Сьогодні 12:59
У Дніпрі гість 15 раз вдарив хазяїна ножем, а потім сховав тіло у килим

Жахлива історія вбивства відбулася на ж/м Північний.

Долучився до ТРО у перші дні вторгнення: на війні загинув Герой з Дніпропетровщини
Новини Дніпра
Сьогодні 10:47
Долучився до ТРО у перші дні вторгнення: на війні загинув Герой з Дніпропетровщини

На війні загинув Герой з міста Кривий Ріг Дніпропетровської області…

Наверх