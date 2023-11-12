Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі невідомий викрав лежачих поліцейських з дороги біля дитсадка

У Дніпрі невідомий викрав лежачих поліцейських з дороги біля дитсадка

Сьогодні 13:25
просмотров

У Дніпрі невідомий чоловік викручував лежачих поліцейських.
Новости Днепра про У Дніпрі невідомий викрав лежачих поліцейських з дороги біля дитсадка

#image_title

Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро оперативний”.

Дивний чоловік вчора, на вулиці Сержанта Литвищенка, був помічений напроти дитячого садочка №122.

Озброївшись викруткою він відкручував кріплення в лежачих поліцейських. 

На цій ділянці комунальники їх встановили лише 4 дні тому.

Вже сьогодні, від обмежувачів руху залишилися лише спогади. Навіщо вони могли комусь знадобитися, залишається лише здогадуватися. 

Читайте також:

 

Новости Днепра про У Дніпрі невідомий викрав лежачих поліцейських з дороги біля дитсадкаУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі гість 15 раз вдарив хазяїна ножем, а потім сховав тіло у килим
Новини Дніпра
Сьогодні 12:59
У Дніпрі гість 15 раз вдарив хазяїна ножем, а потім сховав тіло у килим

Жахлива історія вбивства відбулася на ж/м Північний.

Долучився до ТРО у перші дні вторгнення: на війні загинув Герой з Дніпропетровщини
Новини Дніпра
Сьогодні 10:47
Долучився до ТРО у перші дні вторгнення: на війні загинув Герой з Дніпропетровщини

На війні загинув Герой з міста Кривий Ріг Дніпропетровської області…

На Дніпропетровщині рятувальники діставали з пастки корову
Новини Дніпра
Сьогодні 09:29
На Дніпропетровщині рятувальники діставали з пастки корову

На вулиці Степова селища Українка Криворізького району стався неприємний інцидент…

Ворог двічі за ніч обстрілював Нікопольщину, – Лисак
Новини Дніпра
Сьогодні 08:41
Ворог двічі за ніч обстрілював Нікопольщину, – Лисак

Сьогодні вночі ворог двічі за ніч обстрілював Нікопольський район.

Наверх