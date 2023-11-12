У Дніпрі невідомий викрав лежачих поліцейських з дороги біля дитсадка

У Дніпрі невідомий чоловік викручував лежачих поліцейських.

Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро оперативний”.

Дивний чоловік вчора, на вулиці Сержанта Литвищенка, був помічений напроти дитячого садочка №122.

Озброївшись викруткою він відкручував кріплення в лежачих поліцейських.

На цій ділянці комунальники їх встановили лише 4 дні тому.

Вже сьогодні, від обмежувачів руху залишилися лише спогади. Навіщо вони могли комусь знадобитися, залишається лише здогадуватися.

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