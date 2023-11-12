У Дніпрі невідомий викрав лежачих поліцейських з дороги біля дитсадка

Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро оперативний”.
Дивний чоловік вчора, на вулиці Сержанта Литвищенка, був помічений напроти дитячого садочка №122.
Озброївшись викруткою він відкручував кріплення в лежачих поліцейських.
На цій ділянці комунальники їх встановили лише 4 дні тому.
Вже сьогодні, від обмежувачів руху залишилися лише спогади. Навіщо вони могли комусь знадобитися, залишається лише здогадуватися.
Читайте також:
Козенко Антон
Автор:
Жахлива історія вбивства відбулася на ж/м Північний.
На війні загинув Герой з міста Кривий Ріг Дніпропетровської області…
На вулиці Степова селища Українка Криворізького району стався неприємний інцидент…
Сьогодні вночі ворог двічі за ніч обстрілював Нікопольський район.