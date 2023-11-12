В Днепре на левом берегу обнаружили утопленника

На левом берегу в городе Днепр нашли утопленника на берегу.

Об этом сообщает «Днепр оперативный».

Тело мужчины без признаков жизни первыми увидели двое рыбаков, пришедших на рыбалку.

Рыбаки сразу вызвали полицию.

Правоохранители уже установили личность умершего, им оказался 61-летний местный житель.

На теле умершего обнаружили личные вещи, одет он был аккуратно, следов телесных повреждений предварительно не обнаружено.

Детали трагического инцидента выясняют правоохранители.

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