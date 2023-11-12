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В Днепре на левом берегу обнаружили утопленника

Сегодня 19:00
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На левом берегу в городе Днепр нашли утопленника на берегу.

Новости Днепра про В Днепре на левом берегу обнаружили утопленника

Об этом сообщает «Днепр оперативный».

Тело мужчины без признаков жизни первыми увидели двое рыбаков, пришедших на рыбалку.

Рыбаки сразу вызвали полицию.

Правоохранители уже установили личность умершего, им оказался 61-летний местный житель.

На теле умершего обнаружили личные вещи, одет он был аккуратно, следов телесных повреждений предварительно не обнаружено.

Детали трагического инцидента выясняют правоохранители.

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