У Дніпрі під час сварки у ресторані чоловік вдарив кривдника ножем і втік

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Дніпропетровській області.
Під час сварки між двома компаніями один із чоловіків витягнув ножа та вдарив свого опонента.
Після інциденту 38-річний нападник втік з місця подій.
Правоохоронці знайшли зловмисника за 2 години.
Ним виявився умовно засуджений 38-річний місцевий мешканець.
Слідчі висунули чоловіку підозру в нанесенні тяжких тілесних ушкоджень. Санкція статті передбачає обмеження волі до 8 років.
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