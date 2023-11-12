У Дніпрі під час сварки у ресторані чоловік вдарив кривдника ножем і втік

У приміщенні кафе Шевченківського району міста стався серйозний конфлікт.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Дніпропетровській області.

Під час сварки між двома компаніями один із чоловіків витягнув ножа та вдарив свого опонента.

Після інциденту 38-річний нападник втік з місця подій.

Правоохоронці знайшли зловмисника за 2 години.

Ним виявився умовно засуджений 38-річний місцевий мешканець.

Слідчі висунули чоловіку підозру в нанесенні тяжких тілесних ушкоджень. Санкція статті передбачає обмеження волі до 8 років.

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