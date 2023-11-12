Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі під час сварки у ресторані чоловік вдарив кривдника ножем і втік

У Дніпрі під час сварки у ресторані чоловік вдарив кривдника ножем і втік

Сьогодні 18:12
просмотров

У приміщенні кафе Шевченківського району міста стався серйозний конфлікт.

Новости Днепра про У Дніпрі під час сварки у ресторані чоловік вдарив кривдника ножем і втік

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Дніпропетровській області.

Під час сварки між двома компаніями один із чоловіків витягнув ножа та вдарив свого опонента.

Після інциденту 38-річний нападник втік з місця подій.

Правоохоронці знайшли зловмисника за 2 години.

Ним виявився умовно засуджений  38-річний місцевий мешканець. 

Слідчі висунули чоловіку підозру в нанесенні тяжких тілесних ушкоджень. Санкція статті передбачає обмеження волі до 8 років.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі під час сварки у ресторані чоловік вдарив кривдника ножем і втікУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі гість 15 раз вдарив хазяїна ножем, а потім сховав тіло у килим
Новини Дніпра
Сьогодні 12:59
У Дніпрі гість 15 раз вдарив хазяїна ножем, а потім сховав тіло у килим

Жахлива історія вбивства відбулася на ж/м Північний.

На Дніпропетровщині затримали чоловіка, який зривав з жінок похилого віку золоті прикраси
Новини Дніпра
Вчора 16:27
На Дніпропетровщині затримали чоловіка, який зривав з жінок похилого віку золоті прикраси

На Дніпропетровщині затримали 32-річного підозрюваного. за серію пограбувань.

На Дніпропетровщині 49-річний ревнивець забив коханку кочергою до смерті
Новини Дніпра
Вчора 13:45
На Дніпропетровщині 49-річний ревнивець забив коханку кочергою до смерті

На Дніпропетровщині 49-річного жителя Томаківської селищної територіальної громади підозрюють у жорстокому…

На Дніпропетровщині водій вантажівки наїхав на 59-річного велосипедиста і втік
Новини Дніпра
Вчора 11:16
На Дніпропетровщині водій вантажівки наїхав на 59-річного велосипедиста і втік

На Дніпропетровщині водій вантажівки скоїв наїзд на велосипедиста і втік…

Наверх