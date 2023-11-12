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У Дніпрі на лівому березі виявили потопельника

Сьогодні 19:00
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На лівому березі у місті Дніпро знайшли потопельника на берегу.

Новости Днепра про У Дніпрі на лівому березі виявили потопельника

Про це повідомляє “Дніпро оперативний“.

Тіло чоловіка без ознак життя першими побачили двоє рибалок, які прийшли на риболовлю.

Рибалки одразу викликали на місце поліцію.

Правоохоронці вже встановили особу померлого, ним виявився 61-річний місцевий мешканець.

На тілі померлого виявили особисті речі, одягнений він був охайно, слідів тілесних ушкоджень попередньо не виявлено.

Деталі трагічного інциденту зʼясовують правоохоронці.

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