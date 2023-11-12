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В Днепре на Поля порыв ветра повалил дерево на авто и снес борд

Сегодня 14:11
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В Днепре бурлит ненастье, сильный ветер сносит деревья и борды.

Новости Днепра про В Днепре на Поля порыв ветра повалил дерево на авто и снес борд

Новости Днепра про В Днепре на Поля порыв ветра повалил дерево на авто и снес борд

Новости Днепра про В Днепре на Поля порыв ветра повалил дерево на авто и снес борд

Новости Днепра про В Днепре на Поля порыв ветра повалил дерево на авто и снес борд

Новости Днепра про В Днепре на Поля порыв ветра повалил дерево на авто и снес борд

Особенно ощутимы последствия непогоды на проспекте Поля.

Сильный ветер здесь свалил дерево на легковой автомобиль, а также снес рекламный борд.

Некоторым автолюбителям «повезло» получить ветви в лобовое стекло и многочисленные царапины на капоте.

На улице Театральное дерево упало на электросеть.

Спасатели еще вчера сообщали о желтом уровне опасности (порывы юго-восточного ветра 15-20 м/с).

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