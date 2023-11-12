В Днепре на Поля порыв ветра повалил дерево на авто и снес борд

Особенно ощутимы последствия непогоды на проспекте Поля.
Сильный ветер здесь свалил дерево на легковой автомобиль, а также снес рекламный борд.
Некоторым автолюбителям «повезло» получить ветви в лобовое стекло и многочисленные царапины на капоте.
На улице Театральное дерево упало на электросеть.
Спасатели еще вчера сообщали о желтом уровне опасности (порывы юго-восточного ветра 15-20 м/с).
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Козенко Антон
Автор:
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