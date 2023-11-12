В Днепре гость 15 раз ударил хозяина ножом, а затем спрятал тело в ковер

Ужасная история убийства произошла на ж/м Северном.

Об этом сообщает «Днепр оперативный«.

Убитым оказался 57-летний хозяин, злоупотреблявший спиртными напитками, и в последнее время жил вместе с 30-летним сожителем.

В Самарском районе мужчина выпивал вместе со собутыльниками, в собственном доме.

Во время очередного застолья между соседями произошел конфликт, в ходе которого пострадавшему нанесли около 15 ножевых ранений в спину и грудь, от полученных ножевых ранений мужчина погиб, — говорится в сообщении.

Убийца замотал в ковер тело и оставил в погребе у дома.

Подозреваемый был задержан в порядке ст. 208 УПК.

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