В Днепре гость 15 раз ударил хозяина ножом, а затем спрятал тело в ковер

Об этом сообщает «Днепр оперативный«.
Убитым оказался 57-летний хозяин, злоупотреблявший спиртными напитками, и в последнее время жил вместе с 30-летним сожителем.
В Самарском районе мужчина выпивал вместе со собутыльниками, в собственном доме.
Во время очередного застолья между соседями произошел конфликт, в ходе которого пострадавшему нанесли около 15 ножевых ранений в спину и грудь, от полученных ножевых ранений мужчина погиб, — говорится в сообщении.
Убийца замотал в ковер тело и оставил в погребе у дома.
Подозреваемый был задержан в порядке ст. 208 УПК.
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