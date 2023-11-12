Враг дважды за ночь обстреливал Никопольщину, — Лысак

Уже известно, что обошлось без погибших и пострадавших.

Два обстрела за ночь. русские захватчики целили по Никопольщине из тяжелой артиллерии. Выпустили более полудесятка снарядов по Марганецкому сообществу, — заявил глава ОВА.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Сегодня ночью враг дважды за ночь обстреливал Никопольский район.

В Днепропетровской области задержали 32-летнего подозреваемого, за серию ограблений.

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