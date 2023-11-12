На Днепропетровщине спасатели доставали из ловушки корову

На улице Степная поселка Украинка Криворожского района произошел неприятный инцидент с коровой.

Животное упало в глубокую яму и не смогло выбраться самостоятельно.

Местным жителям пришлось вызвать спасателей, чтобы спасти корову из ловушки.

Чрезвычайники обвязали бурёнку веревкой к манипулятору, после чего начали спасательную операцию.

Целое и невредимое, хоть и испуганное, животное удалось достать на поверхность.

К работе были привлечены 4 сотрудника ГСЧС.

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