В Днепре на Савченко 19-летнюю девушку нашли в коме, в собственной квартире

У Дніпрі на Савченка знайшли дівчину у комі.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на собственные источники.

В полицию обратилась сестра девушки и сообщили, что ее родственница не отвечает на звонки.

По словам женщины, на телефон шли гудки, и рыдала кошка, но хозяйка квартиры не отвечала.

Спасатели вместе с быстрой зашли в квартиру и нашли 19-летнюю девушку.

Она лежала на кровати и тяжело дышала.

В квартире сразу открыли окна и перекрыли газоснабжение. Пострадавшая была госпитализирована.

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