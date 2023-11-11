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В Днепре на Савченко 19-летнюю девушку нашли в коме, в собственной квартире

Сегодня 20:34
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У Дніпрі на Савченка знайшли дівчину у комі.

Новости Днепра про В Днепре на Савченко 19-летнюю девушку нашли в коме, в собственной квартире

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на собственные источники.

В полицию обратилась сестра девушки и сообщили, что ее родственница не отвечает на звонки.

По словам женщины, на телефон шли гудки, и рыдала кошка, но хозяйка квартиры не отвечала.

Спасатели вместе с быстрой зашли в квартиру и нашли 19-летнюю девушку.

Она лежала на кровати и тяжело дышала.

В квартире сразу открыли окна и перекрыли газоснабжение. Пострадавшая была госпитализирована.

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