В Днепре на Савченко 19-летнюю девушку нашли в коме, в собственной квартире

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на собственные источники.
В полицию обратилась сестра девушки и сообщили, что ее родственница не отвечает на звонки.
По словам женщины, на телефон шли гудки, и рыдала кошка, но хозяйка квартиры не отвечала.
Спасатели вместе с быстрой зашли в квартиру и нашли 19-летнюю девушку.
Она лежала на кровати и тяжело дышала.
В квартире сразу открыли окна и перекрыли газоснабжение. Пострадавшая была госпитализирована.
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Козенко Антон
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