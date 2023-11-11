В Днепре женщин 3 месяца терроризирует молодой извращенец, показывающий всем гениталии.

В Днепре в подъезде на улице Калиновой молодой извращенец показывал незнакомой женщине свои гениталии.

Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр Оперативный».

Девушка едва успела скрыться от странного парня. Неизвестный следил за «желтой», когда она выгуливала собаку.

Когда девушка зашла в лифт, он со спущенными штанами пытался догнать ее, но, к счастью, не успел.

На вид парню примерно 16-20 лет, худощавого телосложения. Горожане узнали извращенца.

Еще в сентябре потенциально очень опасный мужчина позировал обнаженный против 7 школы, в Индустриальном районе.

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