В Днепре женщин 3 месяца терроризирует молодой извращенец, показывающий всем гениталии.

Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр Оперативный».
Девушка едва успела скрыться от странного парня. Неизвестный следил за «желтой», когда она выгуливала собаку.
Когда девушка зашла в лифт, он со спущенными штанами пытался догнать ее, но, к счастью, не успел.
На вид парню примерно 16-20 лет, худощавого телосложения. Горожане узнали извращенца.
Еще в сентябре потенциально очень опасный мужчина позировал обнаженный против 7 школы, в Индустриальном районе.
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