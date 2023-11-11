Борис Филатов раскритиковал митингующих под зданием горсовета

Мэр Днепра Борис Филатов обратился к митингующим, выходившим к зданию горсовета.

В своем Telegram-канале мэр раскритиковал митингующих.

Смотрите, уважаемые «активисты», «волонтеры» и «митингующие», безусловно и, несмотря ни на что, я считаю вас не просто полезными идиотами. Не обижайтесь. Вы – у@бки. А местечковые «борцы с коррупцией» – это даже не у @ бки. Это трусливая падаль, сдувшаяся в первые дни войны, чтобы потом (как те жуки-скарабеи) вернуться через полгода до катания шаров с говна, — заявил Борис Филатов.

Также мэр напомнил, что он объявлен в розыск следственным комитетом россии и на него готовили покушение сепаратисты.

Борис Филатов также уверен, что к реальному гражданскому обществу митингующие не имеют «никакого отношения».

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