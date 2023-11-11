Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Борис Филатов раскритиковал митингующих под зданием горсовета

Сегодня 13:05
просмотров

Мэр Днепра Борис Филатов обратился к митингующим, выходившим к зданию горсовета.

Новости Днепра про Борис Филатов раскритиковал митингующих под зданием горсовета

В своем Telegram-канале мэр раскритиковал митингующих.

Смотрите, уважаемые «активисты», «волонтеры» и «митингующие», безусловно и, несмотря ни на что, я считаю вас не просто полезными идиотами. Не обижайтесь. Вы – у@бки. А местечковые «борцы с коррупцией» – это даже не у @ бки. Это трусливая падаль, сдувшаяся в первые дни войны, чтобы потом (как те жуки-скарабеи) вернуться через полгода до катания шаров с говна, — заявил Борис Филатов.

Также мэр напомнил, что он объявлен в розыск следственным комитетом россии и на него готовили покушение сепаратисты.

Борис Филатов также уверен, что к реальному гражданскому обществу митингующие не имеют «никакого отношения».

Читайте также:

Новости Днепра про Борис Филатов раскритиковал митингующих под зданием горсоветаУкраїнська Новости Днепра про Борис Филатов раскритиковал митингующих под зданием горсоветаРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепропетровской области 49-летний ревнивец забил любовницу кочергой до смерти
Новости Днепра
Сегодня 13:45
В Днепропетровской области 49-летний ревнивец забил любовницу кочергой до смерти

На Днепропетровщине 49-летний житель Томаковской поселковой территориальной общины подозревается в…

В Днепре жители дома 118 на Победе против создания памятного мемориала на месте трагедии
Новости Днепра
Сегодня 11:56
В Днепре жители дома 118 на Победе против создания памятного мемориала на месте трагедии

Жители дома 118 на Победе против того, чтобы на месте…

На Днепропетровщине водитель грузовика наехал на 59-летнего велосипедиста и скрылся
Новости Днепра
Сегодня 11:16
На Днепропетровщине водитель грузовика наехал на 59-летнего велосипедиста и скрылся

На Днепропетровщине водитель грузовика совершил наезд на велосипедиста и скрылся…

В Днепре задержали 19-летнюю «закладчицу» запрещенных веществ
Новости Днепра
Сегодня 10:01
В Днепре задержали 19-летнюю «закладчицу» запрещенных веществ

В Днепре задержали 19-летнюю девушку, которая делала "закладки" с наркотиками…

Последние новости

В Днепропетровской области 49-летний ревнивец забил любовницу кочергой до смерти
В Днепропетровской области 49-летний ревнивец забил любовницу кочергой до смерти

На Днепропетровщине 49-летний житель Томаковской поселковой территориальной общины подозревается в жестоком убийстве.

Сегодня 13:45
3
просмотров
В Днепре жители дома 118 на Победе против создания памятного мемориала на месте трагедии
В Днепре жители дома 118 на Победе против создания памятного мемориала на месте трагедии

Жители дома 118 на Победе против того, чтобы на месте трагедии, в которой погибли 46 человек, создавали памятный мемориал и мемориальный сквер.

Сегодня 11:56
2
просмотров
На Днепропетровщине водитель грузовика наехал на 59-летнего велосипедиста и скрылся
На Днепропетровщине водитель грузовика наехал на 59-летнего велосипедиста и скрылся

На Днепропетровщине водитель грузовика совершил наезд на велосипедиста и скрылся с места ДТП.

Сегодня 11:16
3
просмотров
В Днепре задержали 19-летнюю «закладчицу» запрещенных веществ
В Днепре задержали 19-летнюю «закладчицу» запрещенных веществ

В Днепре задержали 19-летнюю девушку, которая делала "закладки" с наркотиками на территории парка в Индустриальном районе.

Сегодня 10:01
2
просмотров
Ночью враг атаковал Днепропетровщину дронами: есть разрушения
Ночью враг атаковал Днепропетровщину дронами: есть разрушения

Ночью россияне атаковали Днепропетровщину дронами и били из артиллерии.

Сегодня 09:03
5
просмотров
На Днепропетровщине раскрыли группировку, которая продавала наркотики по всей стране
На Днепропетровщине раскрыли группировку, которая продавала наркотики по всей стране

На Днепропетровщине разоблачили межрегиональную группу, которая распространяла каннабис по всей территории Украины.

Сегодня 08:40
4
просмотров
Погода на 11 ноября: в Днепре ожидается мелкий дождь
Погода на 11 ноября: в Днепре ожидается мелкий дождь

Захватите с собой зонт!

Сегодня 06:15
4
просмотров
Заблудились под землей: в центре Днепра из коллектора достали семь человек
Заблудились под землей: в центре Днепра из коллектора достали семь человек

В Днепре спасателям пришлось освобождать семь человек из коллектора.

Вчера 21:56
8
просмотров
11.11.2023: как загадать желание в зеркальную дату, чтобы оно непременно сбылось
11.11.2023: как загадать желание в зеркальную дату, чтобы оно непременно сбылось

11 ноября считается важной сакральной датой.

Вчера 21:24
5
просмотров
В Днепре 11 ноября дома на 57 улицах будут без света: все адреса
В Днепре 11 ноября дома на 57 улицах будут без света: все адреса

Некоторым выключат свет даже в субботу.

Вчера 20:49
4
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх