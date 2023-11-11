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В Днепре задержали 19-летнюю «закладчицу» запрещенных веществ

Сегодня 10:01
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В Днепре задержали 19-летнюю девушку, которая делала "закладки" с наркотиками на территории парка в Индустриальном районе.

Новости Днепра про В Днепре задержали 19-летнюю

Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Сотрудники Днепровского районного управления полиции изъяли у наркозакладчицы 33 слип-пакета с амфетамином, упакованные в пластиковые колбы, и 13 свертков с марихуаной, — говорится в сообщении полиции.

Места с запрещенными веществами девушка фотографировала на мобильном телефоне.

Задержанной сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 УК.

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