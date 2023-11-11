В Днепре задержали 19-летнюю «закладчицу» запрещенных веществ

Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.
Сотрудники Днепровского районного управления полиции изъяли у наркозакладчицы 33 слип-пакета с амфетамином, упакованные в пластиковые колбы, и 13 свертков с марихуаной, — говорится в сообщении полиции.
Места с запрещенными веществами девушка фотографировала на мобильном телефоне.
Задержанной сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 УК.
Читайте также:
Козенко Антон
Автор:
На Днепропетровщине водитель грузовика совершил наезд на велосипедиста и скрылся…
На Днепропетровщине разоблачили межрегиональную группу, которая распространяла каннабис по всей…
В Днепре спасателям пришлось освобождать семь человек из коллектора.
Некоторым выключат свет даже в субботу.
На Днепропетровщине водитель грузовика совершил наезд на велосипедиста и скрылся с места ДТП.
Ночью россияне атаковали Днепропетровщину дронами и били из артиллерии.
На Днепропетровщине разоблачили межрегиональную группу, которая распространяла каннабис по всей территории Украины.
Захватите с собой зонт!
В Днепре спасателям пришлось освобождать семь человек из коллектора.
11 ноября считается важной сакральной датой.
Некоторым выключат свет даже в субботу.
Собственную электростанцию построил 75-летний дедушка у себя на огороде.
В Никополе зафиксировали случай бешенства.
В Днепре на проспекте Хмельницкого произошла трамвайная пробка.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!