У Дніпрі жінок 3 місяць тероризує молодий збоченець, який показує всім геніталії

У Дніпрі в під’їзді на вулиці Калинова молодий збоченець показував незнайомій жінці свої геніталії.

Про це повідомляє Telegram-канал “Днепр Оперативный”.

Дівчина ледь встигла втекти від дивного хлопця. Невідомий слідкував за “жервтою”, коли вона вигулювала собаку.

Коли дівчина зайшла у ліфт, він зі спущеними штанами намагався наздогнати її, але, на щастя, не встиг.

На вигляд хлопцю приблизно 16-20 років, худорлявої статури. Містяни впізнали збоченця.

Ще у вересні потенційно дуже небезпечний чоловік позував оголений На проти 7 школи, в Індустріальному районі.

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