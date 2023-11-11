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  • У Дніпрі жінок 3 місяць тероризує молодий збоченець, який показує всім геніталії

У Дніпрі жінок 3 місяць тероризує молодий збоченець, який показує всім геніталії

Сьогодні 17:47
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У Дніпрі в під’їзді на вулиці Калинова молодий збоченець показував незнайомій жінці свої геніталії.

Новости Днепра про У Дніпрі жінок 3 місяць тероризує молодий збоченець, який показує всім геніталії

Про це повідомляє Telegram-канал “Днепр Оперативный”.

Дівчина ледь встигла втекти від дивного хлопця. Невідомий слідкував за “жервтою”, коли вона вигулювала собаку.

Коли дівчина зайшла у ліфт, він зі спущеними штанами намагався наздогнати її, але, на щастя, не встиг.

На вигляд хлопцю приблизно 16-20 років, худорлявої статури. Містяни впізнали збоченця.

Ще у вересні потенційно дуже небезпечний чоловік позував оголений На проти 7 школи, в Індустріальному районі.

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Новости Днепра про У Дніпрі жінок 3 місяць тероризує молодий збоченець, який показує всім геніталіїУкраїнська

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