На Дніпропетровщині затримали чоловіка, який зривав з жінок похилого віку золоті прикраси

Про це повідомляє пресслужба ГУНП.
В основному від рук зловмисника страждали жінки похилого віку.
До злочинів причетний раніше судимий за аналогічні злочини 32-річний уродженець сусідньої області. Заволодівши особистими речами потерпілих, фігурант тікав з місця злочину, – сказано у повідомленні поліції.
Слідчі затримали правопорушника та повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 (грабіж, вчинений в умовах воєнного стану) ККУ.
Зараз співробітники поліції встановлюють, хто ще міг постраждати від злочинних дій.
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Козенко Антон
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