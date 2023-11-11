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На Дніпропетровщині затримали чоловіка, який зривав з жінок похилого віку золоті прикраси

Сьогодні 16:27
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На Дніпропетровщині затримали 32-річного підозрюваного. за серію пограбувань.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині затримали чоловіка, який зривав з жінок похилого віку золоті прикраси

Про це повідомляє пресслужба ГУНП.

В основному від рук зловмисника страждали жінки похилого віку.

До злочинів причетний раніше судимий за аналогічні злочини 32-річний уродженець сусідньої області. Заволодівши особистими речами потерпілих, фігурант тікав з місця злочину, – сказано у повідомленні поліції.

Слідчі затримали правопорушника та повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 (грабіж, вчинений в умовах воєнного стану) ККУ.

Зараз співробітники поліції встановлюють, хто ще міг постраждати від злочинних дій.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині затримали чоловіка, який зривав з жінок похилого віку золоті прикрасиУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині затримали чоловіка, який зривав з жінок похилого віку золоті прикрасиРусский

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